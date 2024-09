Ceará terminará 29ª rodada da Série B a dois pontos de distância do G4

Com a vitória sobre o Brusque, o Vovô se lançou novamente entre os clubes que brigam para estar na zona de acesso ao final do certame nacional

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B encerra somente na noite desta segunda-feira, 30, com os duelos entre Novorizontino e Ponte Presta e Guarani contra Avaí, mas já deixou o Ceará em um cenário favorável, a apenas dois pontos do G4.

Com a vitória sobre o Brusque, o Vovô se lançou novamente entre os clubes que brigam para estar na zona de acesso ao final do certame nacional. Com 46 pontos, o Alvinegro de Porangabuçu estacionou na sexta posição e viu alguns dos seus adversários não dispararem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Um destes duelos foi o empate entre Mirassol e Sport, em São Paulo. Atuais terceiro e quarto colocados com 47 pontos cada, as duas equipes empataram por 0 a 0 e somaram apenas um ponto, ficando a dois do Ceará.