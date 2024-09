Condé defende Matheus Felipe e diz que zagueiro do Ceará ficou marcado por lances pontuais

As falhas citadas por Léo Condé aconteceram nas derrotas do Ceará para Chapecoense e Coritiba. Como resultado, o treinador optou por "preservar" o atleta, recolocando Ramon Menezes na titularidade, para compor o sistema defensivo ao lado de David Ricardo

O zagueiro Matheus Felipe deve retornar à titularidade do Ceará contra o Sport na segunda-feira, 7, devido às ausências de David Ricardo e Ramon Menezes. Marcado por “lances pontuais”, de acordo com o técnico Léo Condé, o defensor de 25 anos seguiu comprometido com o trabalho, demonstrando personalidades, mesmo entendendo que o melhor para o clube era uma mudança no sistema defensivo.

As falhas citadas por Léo Condé aconteceram nas derrotas do Ceará para Chapecoense e Coritiba. Como resultado, o treinador optou por “preservar” o atleta, recolocando Ramon Menezes na titularidade, para compor o sistema defensivo ao lado de David Ricardo. No entanto, na vitória contra o Brusque, o zagueiro se lesionou e precisou deixar o campo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O Matheus Felipe, em alguns jogos, fez boas partidas. Ficou muito marcado porque aconteceu de termos sofridos gols em lances pontuais que ele participou e acaba se destacando mais. E, principalmente, se potencializa quando perde o jogo. É coisa que acontece, o jogo é feito de erro e acerto”, iniciou Condé.