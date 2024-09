Ceará sofre novo transfer ban da Fifa e está proibido de contratar novos jogadores

A punição seria novamente relacionada à dívida com o Yokohama FC, referente à negociação do jogador Saulo Mineiro

O Ceará foi novamente punido com o transfer ban da Federação Internacional de Futebol (Fifa) e está proibido de registrar novos jogadores durante as próximas três janelas de transferência. A punição foi registrada no site oficial da Fifa no dia 23 de setembro.

O transfer ban seria novamente relacionado à dívida com o Yokohama FC, referente à negociação do jogador Saulo Mineiro. Procurado pelo Esportes O POVO, o clube não quis se manifestar sobre o caso.

A próxima janela de transferências abre somente no início de 2025. A punição, portanto, não deverá afetar a campanha do time em busca do acesso à Série A.