Fortaleza tem quatro desfalques e dois retornos para encarar o Grêmio; confira

Na briga pelo título do Brasileirão, o Fortaleza retoma o foco no torneio nesta terça-feira, 1º de outubro, já de olho no Grêmio. Para o confronto fora de casa diante do clube gaúcho, o treinador Juan Pablo Vojvoda terá pelo menos quatro desfalques, além de dois retornos.

O atacante Marinho e o zagueiro Brítez, que foram titulares na vitória sobre o Cuiabá – o argentino como lateral-direito –, no último final de semana, estão suspensos pelo acúmulo do terceiro cartão amarelo e não viajam com a delegação na próxima quarta-feira, 2 de outubro.