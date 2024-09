A "fórmula de sucesso" do Fortaleza de Vojvoda na Série A tem explicação: o equilíbrio

Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Sportivo Trinidense, no Castelão Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A campanha histórica do Fortaleza na Série A, onde o clube é o terceiro colocado e briga pelo título, está atrelado a um fator primordial: a forma como os comandados de Vojvoda conseguem ser extremamente coesos entre os setores do campo. O equilíbrio é o maior trunfo do Leão no torneio.

A “fórmula de sucesso” do Tricolor na atual edição da elite nacional parte, sobretudo, pela capacidade do time de conseguir suportar a pressão adversária e sofrer poucos gols. Das 16 vitórias que o escrete vermelho-azul-e-branco conquistou no torneio, 12 aconteceram pela diferença de um tento — ou seja, 75% das vezes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ofensivamente, a eficiência na transição tem sido o diferencial. A equipe cearense consegue balançar as redes adversárias com frequência no Brasileirão, mesmo sendo o time de menor posse de bola do torneio, com 44%, e o quarto com menor número de finalizações (115). Não à toa, das 28 partidas que disputou, o ataque tricolor passou em branco somente em cinco ocasiões.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Destaque para Lucero, que apesar de viver uma seca de sete partidas sem marcar pelo Leão, ainda é o grande nome ofensivo da equipe na Série A. Com oito gols, o argentino precisa de, em média, pouco menos de cinco chutes para marcar. Além disso, foi responsável diretamente por 21% dos tentos do Fortaleza na competição nacional.