Fortaleza freta voo até Caxias e irá de ônibus a Porto Alegre para encarar Grêmio

O Leão enfrenta o Imortal na próxima sexta-feira, 4 de outubro, na Arena do Grêmio, às 21h30min, pela 29ª rodada da Série A

Para a partida, que acontece sexta-feira, 4 de outubro, às 21h30min, na Arena do Grêmio, o Fortaleza montou um esquema de logística que inclui voo fretado até a cidade de Caxias do Sul e viagem de ônibus até Porto Alegre.

De folga nesta segunda-feira, 30, o elenco do Fortaleza se reapresenta no Centro de Excelência Alcides Santos nesta terça, 1º de outubro, para dar início aos preparativos visando o próximo compromisso na Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, fora de casa, pela 29ª rodada.

Isso porque o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, segue interditado para pousos e por conta dos danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, tragédia ocorrida no primeiro semestre.

O atacante Marinho e o zagueiro Brítez, que foram titulares na vitória sobre o Cuiabá, no último final de semana, estão suspensos pelo acúmulo do terceiro cartão amarelo e não viajam com a delegação. Lucas Sasha e Moisés, lesionados, também devem permanecer na capital cearense.