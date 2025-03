Fortaleza x CRB pelo Nordestão 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Leão do Pici encara Galo da Pajuçara no Castelão, na noite desta quarta-feira, 26, e mira triunfo para encerrar sequência negativa e elevar moral antes da Série A

O Tricolor já está garantido nas quartas de final do torneio regional , com nove pontos, atualmente na terceira posição. O líder Vitória não pode mais ser alcançado pelos cearenses, mas o segundo lugar ainda é almejado.

Há três partidas sem vencer e sob pressão maior depois do vice do Campeonato Cearense — e da perda da hegemonia local —, o Fortaleza tenta amenizar o clima turbulento às vésperas da estreia no Brasileirão e quer dar um respiro com uma vitória sobre o CRB-AL, na noite desta quarta-feira, 26, a partir das 21h30min, na Arena Castelão, pela sétima e última rodada do Grupo A da Copa do Nordeste .

Para isso, os comandados de Vojvoda terão de ganhar dos alagoanos e torcer por derrota do Sport contra o vice-lanterna Altos-PI, na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Já o Galo da Pajuçara, para ir ao mata-mata, terá de ganhar no Gigante da Boa Vista e torcer por entre entre Ferroviário e Altos-PI.

Para ter uma formação mais ofensiva, o Leão pode ir a campo com Mancuso e Diogo Barbosa nas laterais. No ataque, a baixa é Breno Lopes, que sofreu fratura no antebraço direito .

Para a reedição da final da Copa do Nordeste de 2024, o comandante argentino tem a zaga como principal dor de cabeça. Brítez é dúvida, após deixar o Clássico-Rei com dores, e Kuscevic esteve a serviço do Chile até a noite de terça-feira, 25, para jogos das Eliminatórias. David Luiz também teve problemas clínicos, o que pode deixar Gastón Ávila e Titi como únicas opções para o setor.

Depois de ser superado pelo Vovô na decisão do Manjadinho pelo segundo ano consecutivo, o Tricolor quer virar a página e "dar uma resposta" na sequência da temporada, tom adotado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda no último sábado, 22.

Do lado do CRB, Umberto Louzer também tem problemas para definir a escalação. O goleiro Matheus Albino foi expulso na derrota para o Ferroviário e dá lugar a Vitor Caetano. O zagueiro equatoriano Luis Segovia está em transição após lesão, e o meia Gegê voltou a sofrer com dores de tendinite.

Além do trio, o Galo da Pajuçara não poderá mais contar com o atacante Léo Pereira, que acertou com o Vitória e já viajou para Salvador (BA) para se apresentar ao novo clube. Apesar do tetracampeonato alagoano, o Alvirrubro vive momento de reformulação antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro.

O posto na zaga deve ficar a cargo de Darlisson, e Nathan Melo deverá aparecer no meio-campo. A vaga no ataque é disputada entre Thiaguinho e Rafinha.

Fortaleza x CRB pelo Nordestão 2025: os destaques do jogo

Do lado do Fortaleza, apesar da pouca efetividade do setor ofensivo nas partidas passadas, Marinho é quem tem se sobressaído pelo empenho em tentar criar jogadas e pode ser peça importante no duelo regional. Já o CRB conta com o faro de gol do experiente Anselmo Ramon, que já soma sete bolas nas redes em 2025.