Fortaleza chega para final do Cearense sem Breno Lopes, mas com Brítez de volta

Para a final do Campeonato Cearense, neste sábado, 22, às 16h30min, diante do Ceará, na Arena Castelão, o Fortaleza terá o desfalque de Breno Lopes, que sofreu uma fratura no antebraço direito.

O ponta-esquerda, que havia sido titular no duelo de ida, no qual o Leão foi derrotado por 1 a 0, já tinha ficado de fora do confronto contra o Sousa-PB, na quarta-feira, 19, pela Copa do Nordeste. No entanto, a expectativa era de que ele estivesse apenas sendo poupado. Em seu lugar, Moisés assume a vaga.