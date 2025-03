CRB terá quatro desfalques diante do Fortaleza pelo Nordestão; saiba quem são

Atacante Léo Pereira vai deixar o CRB para defender o Vitória / Crédito: Francisco Cedrim/CRB

Já em solo cearense para a partida diante do Fortaleza, nesta quarta-feira, 26, às 21h30min, na Arena Castelão, o CRB não poderá contar com três titulares e também já não terá mais o atacante Léo Pereira no confronto válido pela sétima e última rodada do Grupo A da Copa do Nordeste. O técnico Umberto Louzer não terá à disposição o goleiro Matheus Albino, o zagueiro Luis Segovia e o o meia Gegê. O arqueiro foi expulso na derrota por 2 a 1 para o Ferroviário, sexta-feira passada, 21, cumpre suspensão automática e dá lugar a Vitor Caetano. O defensor equatoriano está em período de transição após lesão muscular e também não joga, enquanto o meio-campista voltou a sentir dores da tendinite.

Na zaga, a vaga de Segovia estava sendo ocupada por Miranda, que deixou o clube no último sábado, 22, assim como o atacante Ronald. Louzer, portanto, terá de achar outra opção para formar dupla com Henri Santos. A ausência de Gegê também abre disputa no setor central do Galo da Pajuçara.