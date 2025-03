Fortaleza garante vaga no mata-mata do Nordestão após vitória do Ferroviário contra CRB

O Leão contou com a ajuda do Tubarão da Barra e confirmou a classificação com uma rodada de antecedência, mesmo tendo perdido para o Sousa-PB no meio da semana

A vitória do Ferroviário por 2 a 1 sobre o CRB, na noite desta sexta-feira, dia 21, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), beneficiou diretamente outro time cearense: o Fortaleza. Isso porque, com o triunfo do Tubarão da Barra, o Leão do Pici garantiu, de forma antecipada, vaga no mata-mata da competição regional.

Com o resultado, o Fortaleza, que tem nove pontos somados, não corre mais risco matemático de deixar o G-4 da Chave A, já que apenas o Sousa-PB (5º), com seis pontos, e o próprio Ferroviário (4º), com sete pontos, podem ultrapassar o Leão. Os dois clubes, entretanto, se enfrentam na próxima rodada, que marca o fim da fase de grupos.