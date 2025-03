Vojvoda fala sobre dificuldade no ataque do Fortaleza: "Vou trabalhar para melhorar"

Nos dois jogos da final do Cearense, o time chutou apenas 2 vezes no gol, em 16 finalizações, mostrando pouca efetividade no setor ofensivo

Em coletiva neste sábado, 22, após a derrota na final do Campeonato Cearense para o rival, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi questionado sobre o ataque da equipe tricolor. Nos dois jogos da final do Cearense, o time chutou apenas 2 vezes no gol, em 16 finalizações. O comandante tricolor citou a dificuldade nas duas partidas e frisou: "Vamos corrigir isso".

Ainda pelo estadual, na vitória de 1 a 0 contra o Ferroviário, na semifinal, a equipe de Vojvoda teve 18 finalizações, nas quais apenas 6 delas foram no gol, mostrando a má fase do setor ofensivo tricolor.

Copa do Nordeste não é diferente

Na Copa do Nordeste, a situação é semelhante, nos últimos três jogos pela competição, o Fortaleza teve duas derrotas, contra o Vitória e Souza e uma vitória contra o Ferroviário. Nos confrontos pelo Nordestão, o time teve 37 finalizações, com apenas 46% de precisão, tendo poucas bolas chutadas efetivamente no gol.

Foco em melhoria para a Série A

Com o ataque em má fase, o tricolor busca alternativas para superar a adversidade. Vojvoda citou a mentalidade no elenco e foco para os próximos desafios.

"Vamos abrir as próximas partidas com uma mentalidade forte e resiliente, temos para frente coisas importantes para competir, vou continuar com meus jogadores, junto com eles, e com a torcida", completou o argentino.