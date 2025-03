Ferroviário surpreende, vence o CRB e entra no G4 da Copa do Nordeste

Allanzinho e Ciel, destaques do Ferroviário na temporada, fizeram um jogo consistente contra o CRB / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Ferroviário foi até Maceió enfrentar o CRB, nesta sexta-feira, 21, em duelo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A equipe coral venceu os donos da casa por 2 a 1 e pulou da lanterna para o G4 da Competição. Com grande exibição do experiente Ciel, que marcou dois gols na partida, o Ferrão fez um jogo consistente e aproveitou a vantagem de jogar com um a mais o segundo tempo quase inteiro. Agora, a equipe cearense precisa vencer o Sousa, em casa, na quarta-feira, 26, às 21h30min.

CRB 1 x 2 Ferroviário: o jogo O jogo contra o CRB definiria a vida do Ferroviário na Copa do Nordeste. Em caso de vitória, a equipe entraria pela primeira vez no G4 do torneio e em caso de derrota, estaria eliminada da competição.

A equipe alagoana, por sua vez, vinha de vitória e título na final do estadual, o quarto consecutivo do Alvirrubro. Apesar da conquista, o desempenho da equipe é motivo de questionamento da torcida e do treinador do time, Umberto Louzer. Em campo, o Ferroviário aplicou a estratégia "padrão" contra equipes de mais qualidade: congestionar o meio-campo e jogar em contra-ataques. A ideia teve um efeito positivo logo no início do jogo, onde o CRB atuou muito pelo lado direito, muitas vezes com ligações diretas entre os zagueiros e o ponta Léo Pereira. O meia Kevin Rivas foi peça central no estilo de jogo coral, sendo o homem acionado toda vez que o Ferrão roubava a bola. O camisa 17 era responsável por receber a posse e conduzi-lá ao ataque na maior parte das chances de perigo do Tubarão.

Aos 14 minutos, o colombiano conduziu até a entrada da área e cruzou para Ciel, que dominou a bola e tentou uma bicicleta; a acrobacia levou perigo, mas passou pelo lado direito do gol. O gol coral, porém, estava maduro. Aos 20 da etapa inicial, a equipe saiu em velocidade e encontrou Ciel na área. O Camisa 99 driblou o goleiro adversário e balançou as redes do Rei Pele. 1 a 0. Com o tento anotado do Ferroviário, o CRB passou a ser mais assertivo e achou algumas chances na grande área, porém, foram defendidas pelo goleiro Matheus Cavichioli ou foram para fora. Mesmo com dominância após sofrer o 1 a 0, a equipe alagoana não teve precisão para buscar o empate na primeira etapa. No início da segunda etapa, os donos da casa sofreram um imenso baque. O goleiro Matheus Albino foi expulso após impedir um contra-ataque adversário, deixando a equipe alvirrubra com um a menos e co um goleiro "frio" no jogo.

Para continuar pressionando, o treinador regatiano tirou o volante Gegê para a entrada de Vitor Caetano, goleiro reserva, e manteve a equipe com um trio ofensivo. A mudança manteve a intensidade do CRB, mas deixou a equipe vulnerável em contra-golpes. Aos 17 minutos, após troca rápida de passes, a bola chegou em Kevin Rivas, que chegou na cara do gol e isolou a bola. Aos 20, Allanzinho chutou de fora da área, o goleiro espalmou e a bola procurou Ciel, que não desperdiçou a chance, marcando pela segunda vez na partida. Assim como no primeiro tempo, após o gol o Ferroviário diminuiu o seu ritmo e focou seus esforços em evitar que o CRB diminuísse o placar. A partida, que se tornou um "ataque contra defesas" teve vitória no placar e na estratégia do Tubarão.

O Galo da Pajuçara tomou para si o ditado "água mole e pedra dura, tanto bate até que fura" e após muito tentar, conseguiu diminuir o placar nos acrecíamos da partida. O gol de Thiaguinho, contudo, não foi suficiente para garantir o empate. Os cearenses souberam suportar a pressão, aproveitaram a superioridade numérica obtida na segunda etapa e conseguiram uma vitória que muda completamente a situação da equipe no torneio. O próximo compromisso do Ferrão é contra o Sousa, no estádio Presidente Vargas, às 21h30min desta quarta-feira, 26. Ficha técnica:

Ferroviário:

3-5-2: Matheus Cavichioli; Lucas Ramires, Wesley Junio e Jefão; Kauê Leonardo, Kevin Rivas (João Vitor), Gharib e Rikelmy; Brayan (Janeudo), Allanzinho (Samuel Almeida) e Ciel (Gustavo). Téc: Tiago Zorro