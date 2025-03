Fortaleza divulga check-in e preço dos ingressos para duelo contra o CRB

O duelo é valido pela última rodada da Copa do Nordeste e marca o reencontro das equipes que fizeram a final do ano passado

O Fortaleza divulgou na tarde desta segunda-feira, 24, os horários do check-in e os valores dos ingressos para o confronto contra o CRB nesta quarta-feira, 16, às 21h30min na Arena Castelão, em duelo válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste.

Os associados da equipe já podem realizar o check-in a partir de hoje, por meio do site do sócio torcedor da equipe. Quem deseja comprar o ingresso, os bilhetes estarão disponíveis a partir desta terça-feira, 25, no site leão tickets ou nas lojas físicas da equipe.