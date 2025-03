Vojvoda fala sobre retrospecto contra times da Série A em 2025: "Competições diferentes"

Contra o Sport e o Vitória, ambos em duelos pela fase de grupos da Copa do Nordeste, o Tricolor venceu o time pernambucano fora de casa, por 2 a 0, mas perdeu para a equipe baiana no Gigante da Boa Vista, de virada, por 2 a 1. Nos Clássicos-Rei contra o Vovô, o Leão do Pici amargou duas derrotas, por 2 a 1 e 1 a 0, e um empate, além do vice-campeonato estadual .

O Fortaleza estreia na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025 no próximo sábado, 29, quando recebe o Fluminense na Arena Castelão. O Leão, entretanto, já teve experiências contra clubes que estarão na elite nacional nesta temporada, como Sport, Vitória e o rival Ceará.

Questionado sobre o retrospecto contra os adversários da Série A que enfrentou neste ano, o técnico Vojvoda, em entrevista coletiva após a final do Cearense, no sábado passado, ressaltou que os duelos aconteceram em competições diferentes do contexto do que está por vir no Campeonato Brasileiro.

“Quando começar a Série A, eu vou fazer uma análise da Série A. Jogamos contra times que estão na Série A, mas a Série A é diferente dessas competições (Copa do Nordeste e Campeonato Cearense). Hoje (referindo-se à final do Estadual, no sábado passado) foi um mata-mata. São competições diferentes”, disse.

Resultados do Fortaleza contra times da Série A em 2025: