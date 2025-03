Finalistas em 2024, Fortaleza e CRB se reencontram no Nordestão; veja histórico

Lateral-esquerdo Bruno Pacheco e atacante Léo Pereira disputam lance no jogo CRB x Fortaleza, no Estádio Rei Pelé, pela final da Copa do Nordeste 2024 / Crédito: Ithalo Silva/CBF

Os finalistas da Copa do Nordeste de 2024 vão se reencontrar nesta quarta-feira, 26. Atuais campeão e vice, respectivamente, Fortaleza e CRB medem forças na Arena Castelão, a partir das 21h30min, pela rodada final do Grupo A desta edição do torneio regional, com retrospecto equilibrado, mas favorável para os tricolores. Pelo Nordestão, as equipes já se enfrentaram nove vezes: quatro vitórias do Leão, três triunfos do Galo da Pajuçara e dois empates. No ano passado foram três duelos, todos pela Lampions League — um na fase de grupos e outros dois na final. Os alagoanos ganharam dois, e os cearenses, um.