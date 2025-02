Fortaleza x Vitória pelo Nordestão 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Atacante Marinho comemora gol no jogo Fortaleza x Maracanã, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Depois do intervalo de uma semana sem jogos, o Fortaleza volta a atuar nesta quarta-feira, 19, e terá a missão de se reabilitar na temporada. Diante do Vitória-BA, a partir das 21h30min, na Arena Castelão, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, o Tricolor faz confronto direto pela liderança do Grupo A e também almeja deixar para trás as duas derrotas consecutivas. Superado pelo Altos-PI no último dia 11, o Leão do Pici deixou a primeira posição da chave e foi ultrapassado pelo Rubro-Negro, que bateu o Ferroviário. Os baianos agora somam sete pontos (dois triunfos e um empate), enquanto os tricolores têm seis (duas vitórias e um revés).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora ​ Fortaleza x Vitória pelo Nordestão 2025: como chega o Tricolor Para voltar a vencer em casa — foi derrotado no Clássico-Rei contra o Ceará e teve longa invencibilidade quebrada —, o Fortaleza tem como trunfo o período de descanso. Os comandados de Vojvoda não atuaram no último fim de semana e tiveram uma semana livre de partidas no calendário. Além da recuperação física, a brecha na agenda também foi aproveitada para ajustes na equipe depois dos tropeços contra Vovô e Jacaré.

Fortaleza x Vitória pelo Nordestão 2025: como chega o Rubro-Negro O Vitória, por sua vez, acumula 16 jogos de invencibilidade no total (nove triunfos e sete empates), sendo 11 nesta temporada. A última derrota do time de Thiago Carpini foi em 9 de novembro de 2024, contra o Corinthians, pela Série A. De lá para cá, emendou a sequência positiva, incluindo batendo o próprio Fortaleza nesta trajetória — 2 a 0, pelo Brasileirão do ano passado. Em 2025, o Leão da Barra anotou 22 gols e sofreu sete, conquistando sete vitórias e quatro empates. O artilheiro rubro-negro é o atacante Janderson, que assumiu a vaga de Alerrandro e já balançou as redes cinco vezes em nove partidas.

Fortaleza x Vitória pelo Nordestão 2025: os destaques do jogo Com o setor ofensivo em baixa, o destaque do Fortaleza pode ser o meio-campo, com a trinca formada por Pol Fernandéz, Zé Welison e Calebe. O argentino é responsável pela construção de jogadas, Zé tem tido bom desempenho neste início de ano e o camisa 10 pode melhorar a produção do time. No Vitória, o quarteto da frente, com Wellington Rato, Gustavo Mosquito, Janderson e Lucas Braga, é a principal arma. Fortaleza x Vitória pelo Nordestão 2025: retrospecto Este será o 27º embate entre Fortaleza e Vitória. O retrospecto é favorável para os baianos, que ganharam em 11 ocasiões. O Tricolor saiu com resultado positivo nove vezes, e o placar ficou na igualdade em seis ocasiões. No ano passado, foram três confrontos: um pelo Nordestão e dois pelo Brasileirão. O time de Salvador venceu duas e os cearenses levaram a melhor em outra. Everaldo e Pochettino disputam lance no jogo Fortaleza x Vitória, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Fortaleza x Vitória pelo Nordestão 2025: análise de Victor Barros "A expectativa do torcedor é saber se o período de uma semana que o Fortaleza ficou sem entrar em campo foi suficiente para encontrar os ajustes necessários da equipe. As duas últimas aparições — Ceará e Altos — não foram nada agradáveis para os tricolores. Agora, o desafio é de Série A. Dos três times de elite, o Leão ganhou um, perdeu outro e agora terá o Rubro-Negro baiano. Teste bom para Vojvoda e seus comandados, que precisam reagir no ano. A cobrança já começou", disse o jornalista do O POVO. Fortaleza x Vitória pelo Nordestão 2025: provável escalação Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila (Brítez) e Bruno Pacheco; Pol Fernández, Zé Welison e Calebe; Marinho, Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda