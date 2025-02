Ferroviário faz jogo competitivo, mas é superado pelo Vitória na Copa do Nordeste

BA - COPA DO NORDESTE/VITÓRIA X FERROVIÁRIO-CE - ESPORTES - Lance da partida entre Vitória (BA) e Ferroviário (CE), válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste 2025, realizada no Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador, na noite desta quarta-feira, 11. / Crédito: MAURICIA DA MATTA/W9 Press / Estadão Conteúdo

O Ferroviário perdeu pelo placar de 2 a 1 para o Vitória, em Salvador, no estádio do Barradão, na noite desta terça, 11, em confronto válido pela Copa do Nordeste. Os gols foram anotados por Baralhas e Gustavo Mosquito pelo Vitória, enquanto Allanzinho descontou para o Ferrão. A equipe coral fez mais um jogo competitivo contra uma equipe da primeira divisão, mas esbarrou na diferença técnica. O "duelo das substituições" para manter o controle do jogo chamou atenção e a linha de impedimento coral tirou Carpini da zona de conforto.

Devido às longas distâncias percorridas ao longo da temporada, Tiago Zorro optou por fazer rodizio no elenco e entrou com uma equipe bem mexida em relação ao grupo considerado "titular". Do outro lado, Thiago Carpini colocou em campo, os atletas que devem ser titulares da equipe durante a partida.

Em campo, a postura da equipe coral foi semelhante à vista contra o Sport, na estreia do torneio. As grandes mudanças foram na forma de marcar, uma vez que o Ferrão se defendia com três ou quatro meio-campistas no setor, a depender da velocidade em que o Vitória trocava seus passes. Kevin Rivas e Matheus Xavier deram um maior dinamismo a equipe. Os jovens atletas conseguiam pressionar melhor o adversário que portava a bola, além de acelerar os contra-ataques quando o Ferroviário tinha chance de sair para o jogo. Em um curto momento do jogo, a equipe cearense conseguiu passar da linha do meio-campo, jogou de forma mais propositiva e conseguiu levar perigo real a Lucas Arcanjo. Os pivôs realizados por Ciel foram cruciais para que o Tubarão da Barra conseguisse abrir espaços.

O Vitória por sua vez, adotou uma estratégia de se defender e um 4-4-2, congestionando a faixa central do campo e buscando a linha de fundo, porém, em determinados momentos da partida, a equipe pressionava a saída de bola do Ferrão com seus quatro jogadores de frente mais o volante Baralhas. Em uma saída de bola Coral, o zagueiro Jefão não percebeu o volante do Rubro-Negro chegando em suas costas e quando girou para dar prosseguimento a jogada, foi desarmado e de primeira, o camisa 44 do Vitória mandou para o fundo das redes. Na segunda etapa, as substituições mudaram a forma das equipes jogarem. O Ferroviário anulou muitos ataques do Vitória utilizando linha de impedimento; para anular isso, Carpini colocou o centroavante Carlinhos para "distrair" os zagueiros enquanto Fabri e, posteriormente, Gustavo Mosquito, atacavam o espaço aberto pelo camisa 99. Dessa forma, saiu o segundo gol Rubro-Negro na partida, marcado justamente por Mosquito.