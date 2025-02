Fortaleza busca manter histórico positivo como mandante contra Vitória-BA; veja retrospecto

Ao todo, as equipes se enfrentaram 26 vezes, com o Leão do Pici tendo saído vitorioso em 9 oportunidades. O Leão da Barra conquistou o triunfo em outros 11 duelos.

O Fortaleza recebe o Vitória–BA nesta quarta-feira, 19, na Arena Castelão, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2025, num duelo que vale a liderança do grupo A da competição.

Dando um panorama mais favorável ao torcedor cearense, o histórico recente aponta uma leve superioridade do Leão do Pici no duelo. Nos últimos 15 anos, as equipes tiveram oito encontros, sendo cinco vitórias do Fortaleza, dois triunfos do Vitória e um empate.

Veja os resultados recentes entre Fortaleza x Vitória