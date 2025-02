Fortaleza parabeniza maior organizada por aniversário: "Apesar dos episódios de violência"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 26.11.2024: Torcida do Fortaleza. Fortaleza x Flamengo, Arena Castelão, série A do campeonato brasileiro. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Mesmo com as relações cortadas, o Fortaleza parabenizou a principal torcida organizada do clube, a Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), pelo seu aniversário de 34 anos, celebrado nesta segunda-feira, 17. Por meio dos stories do Instagram, o Tricolor do Pici destacou os membros pacíficos do grupo. "Apesar dos episódios recentes de violência, não poderíamos esquecer este dia. Por isso, hoje, parabenizamos os membros pacíficos, as famílias vibrantes, as mulheres aguerridas, e todos os que, sem violência, fazem a TUF acontecer."