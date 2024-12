Fortaleza joga mal, perde para o Vitória e cai para 5º lugar do Brasileirão

O Fortaleza foi derrotado pelo Vitória em partida da 26ª rodada da Série A 2024 / Crédito: Mateus Lotif/FEC

Em duelo válido pela 36ª rodada da Série A 2024, o Fortaleza foi derrotado pelo Vitória com o placar de 2 a 0, no Barradão, na noite deste domingo, 1º. Os gols da partida foram anotados por Alerrandro, artilheiro do Rubro-Negro. Com o revés, e a vitória do Flamengo sobre o Internacional, o Leão do Pici cai para quinta colocação, com 65 pontos somados. Esta é a primeira vez em quinze rodadas que o Fortaleza fica de fora do G4. Na próxima quarta-feira, 4, o Fortaleza visita o Atlético-GO para disputar a 37ª rodada do Brasileirão.

Vitória 2 x 0 Fortaleza: o jogo Jogando no Barradão com a massiva presença da torcida rubro-negra, o Fortaleza pouco se impôs diante do Vitória. Desde o início do jogo, a partida se desenhara favorável aos donos da casa, que, mesmo com a menor posse de bola, não mediram esforços para criar boas jogadas e ameaçar o Tricolor.

Inerte vendo o Leão da Barra chegar com perigo, o Fortaleza não demorou muito para sofrer as consequências. Logo aos nove minutos de partida, após erro de Tinga na saída de bola, Janderson emplacou um arrancada e, em troca de passes na pequena área, Alerrandro estufou as redes marcando o primeiro gol do Vitória. Em vantagem no placar, o time de Thiago Carpini continuou a exercer pressão sobre o Fortaleza, que, além de pecar defensivamente, não conseguia criar chances. Ao longo do primeiro tempo, as melhores chances do Leão do Pici vieram com jogadas de escanteio, mas o time parou nas más finalizações. Aos 37 da primeira etapa, o Vitória ampliou o placar com outro gol de Alerrando. Após recuo de Tinga, João Ricardo, em uma falha grotesca, mandou a bola para os pés do atacante rubro-negro, que não vacilou na hora de ampliar a vantagem.