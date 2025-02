Adversário do Fortaleza, Vitória acumula invencibilidade de 16 jogos; veja números

Último revés da equipe ocorreu no dia 9 de novembro do ano passado, diante do Corinthians. Desde então, são nove vitórias e sete empates

O Fortaleza vai enfrentar o Vitória nesta quarta-feira, 19, às 21h30min (de Brasília), em jogo válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste. No confronto, o time tricolor vai precisar superar o bom momento do Leão da Barra, que não sabe o que é ser derrotado desde 2024.

Comandado pelo técnico Thiago Carpini, o clube rubro-negro acumula 16 partidas de invencibilidade. O último revés da equipe ocorreu no dia 9 de novembro do ano passado, diante do Corinthians. Desde então, são nove vitórias e sete empates.