Fortaleza consegue efeito suspensivo e poderá receber torcida no Campeonato Cearense

Desembargo também retira do time a obrigação do pagamento de multa de R$ 30 mil que havia sido aplicada

O Fortaleza conseguiu na tarde desta terça-feira, 18, um efeito suspensivo quanto à punição que proibia a presença de torcida nos próximos dois jogos do time como mandante em partidas do Campeonato Cearense. O desembargo também retira do time a obrigação do pagamento de multa de R$ 30 mil que havia sido aplicada ao Leão do Pici.

A pena havia sido aplicada devido a briga entre torcedores do Leão durante a partida diante do Horizonte. Na ocasião, a partida teve de ser paralisada pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique em decorrência de uma confusão generalizada entre membros de torcidas organizadas.