Vojvoda faz testes para suprir os "trabalhos de Hércules" no meio de campo do Fortaleza

Uma das grandes incógnitas do ano passado voltou a assombrar o Fortaleza na temporada atual. Em 2024, o escrete vermelho-azul-e-branco viu o principal destaque do seu meio de campo deixar o clube antes dos jogos começarem, quando Caio Alexandre trocou a camisa tricolor do Leão do Pici pela do Bahia, e teve de se redesenhar.

Em 2025, em mais um adeus de uma peça crucial rumo a outro tricolor, o time de Vojvoda tem encontrado dificuldades para preencher a ausência de Hércules, vendido ao Fluminense. Se na mitologia seu homônimo precisava cumprir os clássicos “12 trabalhos de Hércules”, o volante ex-Fortaleza tinha inúmeras características que ainda não foram equiparadas pelo atual plantel ao tentar cumprir as “missões” que eram dele.