Campeonato Cearense 2026: confira guia completo do torneio estadual

Campeonato Cearense 2026: confira guia completo do torneio estadualO Manjadinho começa nesta terça-feira, 6, com o duelo entre Maracanã e Ferroviário. Ceará e Fortaleza, favoritos ao título, estreiam apenas na segunda rodada
O Campeonato Cearense de 2026 começará oficialmente nesta terça-feira, dia 9, com um novo formato e um calendário mais curto. Para além da disputa pela taça do Manjadinho, que tem o Ceará como atual bicampeão, o torneio também envolve outras questões importantes para os clubes locais, como as vagas para a Série D e a Copa do Brasil.
Como de habitual, Ceará e Fortaleza largam como os grandes favoritos ao título. O Vovô, vencedor das duas edições passadas, ostenta atualmente a hegemonia estadual, com 46 taças, uma a mais que o Leão do Pici. Os dois clubes foram rebaixados em 2025 para a Série B do Brasileirão e vivem um momento de reformulação, com saídas e chegadas de atletas, dirigentes e comissões técnicas.
Correndo por fora está o Ferroviário, que tem como difícil missão tentar quebrar o domínio de Ceará e Fortaleza na competição – a dupla do Clássico-Rei alterna na conquista de títulos estaduais desde 1996. Foi o próprio Tubarão da Barra o último clube fora do Vovô e do Leão a vencer o Manjadinho, em 1995 e 1994.
O Ferroviário, inclusive, fará o jogo de abertura do Campeonato Cearense de 2026. O Tubarão, comandado pelo técnico português Nuno Moreira, visita o Maracanã, no Almir Dutra, às 19 horas. Importante destacar que, na primeira rodada do certame, nem o Ceará nem o Fortaleza entrarão em campo – os dois estreiam no fim de semana.
Além do embate entre o Tubarão e o Azulão, a rodada inicial do Manjadinho conta com outros três confrontos, sendo dois deles nesta quarta-feira, dia 7: Horizonte contra o Quixadá, no Domingão, às 19 horas, e Tirol contra o Floresta, no Presidente Vargas, também às 19 horas. O duelo entre Iguatu e Maranguape acontece na quinta-feira, dia 8, às 19 horas, no Morenão.
O Ceará, por sua vez, entra em campo no sábado, dia 10, para encarar o Floresta, no Domingão, em Horizonte, às 16h30min, com um time formado pelo elenco sub-20. Já o Fortaleza faz seu primeiro jogo no domingo, dia 11, no Clássico das Cores contra o Ferroviário, no PV, às 18 horas.
Ao lado do Coral, outra equipe que pode surgir como surpresa na edição deste ano é o Floresta, único representante do futebol cearense na Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira divisão do Manjadinho 2026 ainda conta com as equipes de Iguatu, Tirol, Maranguape, Horizonte e Quixadá, que se dividem entre a luta pela permanência e a busca por vagas em competições nacionais.
No novo formato do torneio, os clubes participantes foram divididos em dois grupos: um formado por Ceará, Floresta, Iguatu, Tirol e Maranguape; e outro com Fortaleza, Ferroviário, Maracanã, Horizonte e Quixadá. Na primeira fase, o modelo será em turno único, com quatro partidas por clube, todas entre os times da mesma chave.
Classificam-se os três melhores de cada grupo. Na fase seguinte, as seis equipes se dividem em duas novas chaves, agora com duelos cruzados - os clubes classificados do Grupo A enfrentam os classificados do Grupo B, em jogo único. Os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal, etapa em que os confrontos voltam a ser entre equipes da mesma chave. Assim, não há possibilidade de um Clássico-Rei para decidir vaga na final.
Com novo treinador, Ceará quer conquistar o tri no Campeonato Cearense 2026
Atual campeão, o Ceará mira o tri no Campeonato Cearense de 2026 e divide o favoritismo com o Fortaleza no Manjadinho. O Alvinegro inicia a temporada com o desafio de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, com elenco reformulado após o rebaixamento e uma nova comissão técnica comandada por Mozart.
Em reformulação, Fortaleza mira título estadual para tirar hegemonia do Ceará
Após um frustrante ano de 2025, marcado pelo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza chega para a nova temporada vivendo um momento de reconstrução – dentro de campo e também fora dele. O primeiro e grande objetivo do Leão do Pici em 2026 é o Campeonato Cearense, torneio em que foi vice-campeão nas duas edições passadas, o que fez o clube perder a hegemonia estadual conquistada em 2023.
Reformulado e sob comando de português, como chega Ferroviário para o Cearense 2026
Uma das principais forças do Estado, o Ferroviário vai iniciar a temporada de 2026 tendo o Campeonato Cearense como principal desafio. Neste ano, o Tubarão da Barra almeja conquistar o título do Manjadinho após mais de 30 anos — a última vez em que o time levantou a taça foi em 1995. Para isso, o clube acertou a contratação do técnico portugês Nuno Pereira.
Após boa Série C, como chega o Floresta para o Cearense 2026
Com um projeto cada vez mais fortalecido, o Floresta vislumbra o Campeonato Cearense de 2026 como um desafio interessante para aumentar a competitividade para o novo ano. Nesta temporada, o Lobo da Vila Manuel Sátiro quer voltar a chegar na semifinal da competição estadual, fase que não disputa desde 2019.
Maracanã quer repetir feito no Campeonato Cearense 2026 e aposta em treinador longevo
O Maracanã foi uma das grandes histórias do futebol cearense em 2025. A equipe da região metropolitana alcançou as semifinais do Campeonato Cearense, chegou até a terceira fase da Copa do Brasil e fez uma competente pré-Copa do Nordeste. Para 2026, o clube quer repetir pelo menos o mesmo desempenho do ano passado no Estadual, mantendo o sonho de brigar por título.
Iguatu tem como meta garantir calendário nacional para 2027
Após campanhas positivas nos estaduais desde 2023 e 2024, chegando às semifinais de ambos os certames, o Iguatu tem como meta para 2026 garantir calendário nacional para 2027. Em entrevista ao Esportes O POVO, o treinador da equipe, Washington Luiz, comentou sobre a preparação e o planejamento do Azulão para o Campeonato Cearense.
Tirol projeta semifinais do Cearense e quer garantir calendário nacional para 2027
Diretamente do bairro Pirambu, em Fortaleza — mais precisamente da comunidade que lhe dá nome — o Tirol quer consolidar de vez seu espaço no futebol alencarino. Após uma temporada de estreia consistente em 2025, a Coruja planeja voos mais altos para o Campeonato Cearense e estabeleceu como meta chegar às semifinais do torneio.
Horizonte disputa Cearense 2026 de olho em calendário nacional em 2027
Eliminado nas quartas de final do Campeonato Cearense em 2025, o Horizonte almeja conquistar bom resultado no Estadual deste ano para voltar a disputar competições nacionais, como a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão.
Em retorno à elite cearense, Maranguape mira vaga inédita na Série D
O Campeonato Cearense de 2026 marcará o reencontro de uma equipe tradicional da Região Metropolitana de Fortaleza com a elite do futebol estadual: o Maranguape. Ausente da primeira prateleira local desde 2018, o Gavião da Serra viveu anos de ostracismo e superação, chegando a frequentar a Série C do certame.
Quixadá briga por permanência no Campeonato Cearense 2026
Vice-campeão da Série B Cearense 2025, o Quixadá disputará a elite em 2026 com o objetivo de permanência. Com folha salarial de R$ 115 mil, o elenco do Canarinho do Sertão iniciará a competição com 25 jogadores, mas este número deve aumentar com novas contratações.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente