Campeonato Cearense 2026: confira guia completo do torneio estadual

Ceará, de Fernandinho e Fortaleza, de Mancuso, vão disputar o Cearense 2026 com elencos reformulados após rebaixamento / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Campeonato Cearense de 2026 começará oficialmente nesta terça-feira, dia 9, com um novo formato e um calendário mais curto. Para além da disputa pela taça do Manjadinho, que tem o Ceará como atual bicampeão, o torneio também envolve outras questões importantes para os clubes locais, como as vagas para a Série D e a Copa do Brasil. Como de habitual, Ceará e Fortaleza largam como os grandes favoritos ao título. O Vovô, vencedor das duas edições passadas, ostenta atualmente a hegemonia estadual, com 46 taças, uma a mais que o Leão do Pici. Os dois clubes foram rebaixados em 2025 para a Série B do Brasileirão e vivem um momento de reformulação, com saídas e chegadas de atletas, dirigentes e comissões técnicas.

Correndo por fora está o Ferroviário, que tem como difícil missão tentar quebrar o domínio de Ceará e Fortaleza na competição – a dupla do Clássico-Rei alterna na conquista de títulos estaduais desde 1996. Foi o próprio Tubarão da Barra o último clube fora do Vovô e do Leão a vencer o Manjadinho, em 1995 e 1994. O Ferroviário, inclusive, fará o jogo de abertura do Campeonato Cearense de 2026. O Tubarão, comandado pelo técnico português Nuno Moreira, visita o Maracanã, no Almir Dutra, às 19 horas. Importante destacar que, na primeira rodada do certame, nem o Ceará nem o Fortaleza entrarão em campo – os dois estreiam no fim de semana. Além do embate entre o Tubarão e o Azulão, a rodada inicial do Manjadinho conta com outros três confrontos, sendo dois deles nesta quarta-feira, dia 7: Horizonte contra o Quixadá, no Domingão, às 19 horas, e Tirol contra o Floresta, no Presidente Vargas, também às 19 horas. O duelo entre Iguatu e Maranguape acontece na quinta-feira, dia 8, às 19 horas, no Morenão. O Ceará, por sua vez, entra em campo no sábado, dia 10, para encarar o Floresta, no Domingão, em Horizonte, às 16h30min, com um time formado pelo elenco sub-20. Já o Fortaleza faz seu primeiro jogo no domingo, dia 11, no Clássico das Cores contra o Ferroviário, no PV, às 18 horas.

Ao lado do Coral, outra equipe que pode surgir como surpresa na edição deste ano é o Floresta, único representante do futebol cearense na Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira divisão do Manjadinho 2026 ainda conta com as equipes de Iguatu, Tirol, Maranguape, Horizonte e Quixadá, que se dividem entre a luta pela permanência e a busca por vagas em competições nacionais. No novo formato do torneio, os clubes participantes foram divididos em dois grupos: um formado por Ceará, Floresta, Iguatu, Tirol e Maranguape; e outro com Fortaleza, Ferroviário, Maracanã, Horizonte e Quixadá. Na primeira fase, o modelo será em turno único, com quatro partidas por clube, todas entre os times da mesma chave. Classificam-se os três melhores de cada grupo. Na fase seguinte, as seis equipes se dividem em duas novas chaves, agora com duelos cruzados - os clubes classificados do Grupo A enfrentam os classificados do Grupo B, em jogo único. Os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal, etapa em que os confrontos voltam a ser entre equipes da mesma chave. Assim, não há possibilidade de um Clássico-Rei para decidir vaga na final.