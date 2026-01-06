Horizonte disputa Cearense 2026 de olho em calendário nacional em 2027

Horizonte disputa Cearense 2026 de olho em calendário nacional em 2027Após boa campanha no Estadual e na Série D de 2025, o Galo do Tabuleiro quer voltar a disputar competição nacional em
Eliminado nas quartas de final do Campeonato Cearense em 2025, o Horizonte almeja conquistar bom resultado no Estadual deste ano para voltar a disputar competições nacionais, como a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão.
Com performances expressivas no ano anterior, o Galo do Tabuleiro por pouco não se classificou para o mata-mata da quarta divisão em 2025. A equipe comandada por Adriano Albino ficou na 5ª posição com 17 pontos — após grande arrancada na reta final do certame — um a menos que o Ferroviário, 4º colocado do grupo C, com 18.
No Cearense 2025, fez primeira fase competitiva, venceu o Ferrão na estreia, por 2 a 1, empatou com Barbalha, Tirol e Iguatu, e perdeu para o Fortaleza por 3 a 1. Apesar de ter vencido apenas um dos cinco jogos que realizou, conquistou a pontuação necessária para avançar adiante na competição.
Nos jogos de quartas, contra o Maracanã, dois resultados apertados, 3 a 2 para o Bicolor Metropolitano no duelo da ida, no Domingão, em Horizonte, e 1 a 0 no embate de volta, realizado no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú. O gol decisivo foi anotado por Patuta, já nos acréscimos do segundo tempo.
Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o presidente do escrete da região metropolitana de Fortaleza, Carlinhos Nogueira, comentou que a meta primordial do clube para esse Estadual de 2026 é voltar a disputar o mata-mata e conquistar um lugar na Série D de 2027.
“A gente está se preparando da melhor forma possível. Estamos conseguindo ver que o pessoal que temos aqui está muito focado nos treinamentos para fazer com que a gente não apenas dispute o Cearense, mas conquiste um algo a mais nessa edição. Todos estão com o mesmo pensamento de ir bem agora para lá na frente nós desfrutarmos de disputar um torneio nacional novamente”, explicou ele.
Quando questionado se houve dificuldade na montagem do elenco para a disputa do campeonato regional em virtude da participação destaque na Série D, Carlinhos afirmou ter recebido propostas por atletas, mas que fez de tudo para que a base daquela equipe, junto do comando técnico, fosse mantida.
"A nossa participação foi tão boa que vários atletas acabaram indo para outros clubes, no entanto, alguns voltaram por conta dos contratos que solicitavam o retorno para jogarmos nossa principal e única competição neste ano. A manutenção do nosso treinador foi essencial também, o Adriano Albino é da casa, jogou pelo clube, sabe o que significa a camisa para a cidade, entende toda a representatividade que carregamos, então o fato dele querer ficar para esse ano vai ser de extrema ajuda para irmos bem no Cearense", contou o presidente do Galo.
O time está no grupo B do torneio, ao lado de Ceará, Floresta, Iguatu e Tirol. A estreia ocorre no dia 8 de janeiro, às 19 horas, justamente contra o Canarinho do Sertão, no estádio Domingão.
Formato de disputa
O regulamento do Campeonato Cearense sofreu uma alteração para este ano. Disputado em três fases, a primeira consiste em dois grupos com cinco equipes jogando dentro da própria chave em turno único. As três melhores de cada grupo se classificam para a fase seguinte, enquanto os quatro clubes restantes são encaminhados para o quadrangular de rebaixamento.
Na segunda fase, serão montados os grupos C e D, que enfrentam os adversários da chave oposta também em jogo único. Os dois melhores de cada grupo formam a semifinal, enquanto os terceiros disputam o "quinto lugar", que premia o vencedor com uma vaga na Série D.
