Horizonte disputa Cearense 2026 de olho em calendário nacional em 2027

Técnico Adriano Albino comanda treino para o elenco do Horizonte / Crédito: João Vitor Paiva/Horizonte FC

Eliminado nas quartas de final do Campeonato Cearense em 2025, o Horizonte almeja conquistar bom resultado no Estadual deste ano para voltar a disputar competições nacionais, como a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão. Com performances expressivas no ano anterior, o Galo do Tabuleiro por pouco não se classificou para o mata-mata da quarta divisão em 2025. A equipe comandada por Adriano Albino ficou na 5ª posição com 17 pontos — após grande arrancada na reta final do certame — um a menos que o Ferroviário, 4º colocado do grupo C, com 18.

“A gente está se preparando da melhor forma possível. Estamos conseguindo ver que o pessoal que temos aqui está muito focado nos treinamentos para fazer com que a gente não apenas dispute o Cearense, mas conquiste um algo a mais nessa edição. Todos estão com o mesmo pensamento de ir bem agora para lá na frente nós desfrutarmos de disputar um torneio nacional novamente”, explicou ele. Quando questionado se houve dificuldade na montagem do elenco para a disputa do campeonato regional em virtude da participação destaque na Série D, Carlinhos afirmou ter recebido propostas por atletas, mas que fez de tudo para que a base daquela equipe, junto do comando técnico, fosse mantida. "A nossa participação foi tão boa que vários atletas acabaram indo para outros clubes, no entanto, alguns voltaram por conta dos contratos que solicitavam o retorno para jogarmos nossa principal e única competição neste ano. A manutenção do nosso treinador foi essencial também, o Adriano Albino é da casa, jogou pelo clube, sabe o que significa a camisa para a cidade, entende toda a representatividade que carregamos, então o fato dele querer ficar para esse ano vai ser de extrema ajuda para irmos bem no Cearense", contou o presidente do Galo.