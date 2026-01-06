Com novo treinador, Ceará quer conquistar o tri no Campeonato Cearense 2026

Mozart, técnico do Ceará, durante primeiro treino em Porangabuçu / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Atual campeão, o Ceará mira o tri no Campeonato Cearense de 2026 e divide o favoritismo com o Fortaleza no Manjadinho. O Alvinegro inicia a temporada com o desafio de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, com elenco reformulado após o rebaixamento e uma nova comissão técnica comandada por Mozart. O Vovô manteve parte da base do time rebaixado, com atletas como Vina, Pedro Henrique, Zanocelo e Dieguinho. Em contrapartida, perdeu protagonistas da temporada passada, como Willian Machado, Pedro Raul, Mugni, Galeano, Fabiano e Matheus Bahia.

Até o momento, a diretoria anunciou dois reforços: o lateral-direito Alex Silva, campeão da Série B pelo Coritiba sob o comando de Mozart, e o meia-atacante Juan Alano, que atuou no futebol japonês nas últimas sete temporadas. Embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente, o lateral-esquerdo Fernando foi adquirido pelo Alvinegro por R$ 1,5 milhão junto ao Athletico-PR e já treina normalmente no Porangabuçu. Remanescente do elenco do ano passado, o meio-campista Zanocelo seguirá no clube, agora com contrato em definitivo. A diretoria alvinegra adquiriu o jogador em negociação com o Santos, e o anúncio oficial deve ocorrer em breve. O atleta já participa da preparação com o restante do elenco para o início da temporada. O goleiro Jorge, ex-Grêmio, é outro jogador acertado com o Ceará, mas que ainda aguarda anúncio oficial. Ele chega com status para compor o elenco principal. Com pouco tempo de trabalho visando à estreia no Estadual, o clube decidiu utilizar atletas da base na primeira partida da competição, contra o Floresta, neste sábado, 10.

Atualmente, Mozart conta com 27 atletas no plantel. Esse número, porém, ainda não é definitivo, especialmente em razão da avaliação de jogadores da base, além de possíveis saídas e novas contratações. O zagueiro Marllon, que tem contrato com o Vovô, não se apresentou e é alvo de outros clubes no mercado. Em 2026, a equipe do Porangabuçu disputará quatro competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Além de buscar o tricampeonato estadual e o acesso à elite do futebol nacional, o time preto e branco almeja alcançar, ao menos, as semifinais da Copa do Nordeste e as oitavas de final da Copa do Brasil. Veja abaixo o plantel atual Goleiros

Richard

Bruno Ferreira

Gustavo Martins

Jorge

Zagueiros

Gilmar (base)

Luiz Otávio

Éder

Marllon Laterais

Alex Silva

Rafael Ramos

Aloisio (base)

Eric Melo

Fernando Meio-campistas

Richardson

Zanocelo

Dieguinho

Vina

João Gabriel (base)

Mateus Araújo

Lucas Lima

Juan Alano

Zé Neto (base)