Após boa Série C, como chega o Floresta para o Cearense 2026

Após boa Série C, como chega o Floresta para o Cearense 2026Clube manteve o técnico Leston Júnior, que quase levou a equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro
Com um projeto cada vez mais fortalecido, o Floresta vislumbra o Campeonato Cearense de 2026 como um desafio interessante para aumentar a competitividade para o novo ano. Nesta temporada, o Lobo da Vila Manuel Sátiro quer voltar a chegar na semifinal da competição estadual, fase que não disputa desde 2019.
Para isso, o clube manteve o técnico Leston Júnior, que quase levou a equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2025, o Alviverde ficou a um gol de conquistar o acesso à Segundona.
No elenco, a diretoria decidiu contratar novos reforços, como o goleiro Jéferson Souza (ex-Confiança), o zagueiro João Victor (ex-Maringá), o volante Danrley (ex-Volta Redonda) e os atacantes Rafinha (ex-Ceará e Barra-SC) e João Celeri (ex-Anápolis-GO)
A estreia do Floresta no Cearense 2026 acontecerá nesta quarta-feira, 7, às 19 horas (de Brasília), diante do Tirol. Os times se enfrentarão no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE.
Campeonato Cearense 2026: tabela de jogos do Floresta
1ª rodada: Tirol x Floresta
2ª rodada: Floresta x Ceará
3ª rodada: Não joga
4ª rodada: Maranguape x Floresta
5ª rodada: Floresta x Iguatu