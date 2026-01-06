Após boa Série C, como chega o Floresta para o Cearense 2026

Com um projeto cada vez mais fortalecido, o Floresta vislumbra o Campeonato Cearense de 2026 como um desafio interessante para aumentar a competitividade para o novo ano. Nesta temporada, o Lobo da Vila Manuel Sátiro quer voltar a chegar na semifinal da competição estadual, fase que não disputa desde 2019.

Para isso, o clube manteve o técnico Leston Júnior, que quase levou a equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2025, o Alviverde ficou a um gol de conquistar o acesso à Segundona.