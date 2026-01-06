Em reformulação, Fortaleza mira título estadual para tirar hegemonia do Ceará

Bareiro marcou em quatro jogos consecutivos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após um frustrante ano de 2025, marcado pelo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza chega para a nova temporada vivendo um momento de reconstrução – dentro de campo e também fora dele. O primeiro e grande objetivo do Leão do Pici em 2026 é o Campeonato Cearense, torneio em que foi vice-campeão nas duas edições passadas, o que fez o clube perder a hegemonia estadual conquistada em 2023. No atual cenário, o Tricolor soma 45 taças do Manjadinho, enquanto o rival Ceará possui 46. Para tentar igualar o número de títulos, o time do Pici terá o técnico Thiago Carpini no comando, contratado para assumir o lugar do argentino Martín Palermo. No elenco, ainda existem muitas incertezas, sobretudo em relação às saídas de atletas, já que o clube passa por uma readequação financeira.