Em reformulação, Fortaleza mira título estadual para tirar hegemonia do Ceará

Em reformulação, Fortaleza mira título estadual para tirar hegemonia do CearáVice-campeão nas duas edições passadas do Manjadinho, o Leão vive um momento de reconstrução após a queda para a Série B
Após um frustrante ano de 2025, marcado pelo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza chega para a nova temporada vivendo um momento de reconstrução – dentro de campo e também fora dele. O primeiro e grande objetivo do Leão do Pici em 2026 é o Campeonato Cearense, torneio em que foi vice-campeão nas duas edições passadas, o que fez o clube perder a hegemonia estadual conquistada em 2023.
No atual cenário, o Tricolor soma 45 taças do Manjadinho, enquanto o rival Ceará possui 46. Para tentar igualar o número de títulos, o time do Pici terá o técnico Thiago Carpini no comando, contratado para assumir o lugar do argentino Martín Palermo. No elenco, ainda existem muitas incertezas, sobretudo em relação às saídas de atletas, já que o clube passa por uma readequação financeira.
Por outro lado, enquanto tenta solucionar os problemas herdados de 2025, o Fortaleza se movimenta no mercado da bola para seguir o planejamento deste ano. Agora com Pedro Martins na posição de CEO da SAF, já que Marcelo Paz deixou o cargo para se tornar executivo de futebol do Corinthians, o Tricolor oficializou a compra do volante Pierre e a contratação do lateral Mailton, do São Paulo. O volante Ronald, do Grêmio, é outro nome acertado.
Leia mais
No Campeonato Cearense de 2026, o Fortaleza faz parte do Grupo A, composto também por Ferroviário, Horizonte, Maracanã e Quixadá. Na primeira fase do certame, os times da mesma chave se enfrentam em turno único, em que os três melhores se classificam – o líder garante vaga direta na semifinal. Vale ressaltar que, neste novo formato do Manjadinho, só é possível ter Clássico-Rei na grande decisão.
A estreia do Leão do Pici acontecerá no próximo domingo, dia 11, em um Clássico das Cores diante do Ferroviário, às 18 horas, no Presidente Vargas – o duelo é válido pela segunda rodada. Nos jogos seguintes, o Tricolor encara o Quixadá (15 de janeiro, no PV, às 20h30min), o Maracanã (18 de janeiro, no PV, às 18 horas) e finaliza a primeira fase contra o Horizonte (22 de janeiro, no Domingão, às 20h30min).
Oficialmente, de acordo com o site oficial do Fortaleza, o plantel atual conta com 34 jogadores, mas boa parte não deve permanecer no clube em 2026. Diferentemente do rival Ceará, que vai iniciar o Manjadinho com um time formado por atletas do sub-20, o Tricolor não deu detalhes sobre o planejamento para as primeiras rodadas do torneio. Vale ressaltar que a equipe iniciou a preparação para a nova temporada no dia 29 de dezembro de 2025.
Veja abaixo o plantel atual do Fortaleza:
- Goleiros: João Ricardo, Brenno, Helton Leite, Magrão e Vinícius Silvestre
- Zagueiros: Kuscevic, Benevenuto, Tomás Cardona e Brítez
- Laterais: Bruno Pacheco, Weverson, Diogo Barbosa, Mancuso e Mailton
- Meias: Rodrigo, Pablo Roberto, Zé Welison, Martínez, Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pierre, Matheus Rossetto, Lucas Crispim, Lucca Prior e Guzmán
- Atacantes: Herrera, Moisés, Allanzinho, Breno Lopes, Lucero, Adam Bareiro, Deyverson e Kayke