Iguatu tem como meta garantir calendário nacional para 2027

Atletas da equipe do Iguatu em jogo válido pela Série D do Campeonato Brasileiro, no estádio Morenão / Crédito: João Marcos Lima/ADI

Após campanhas positivas nos estaduais desde 2023 e 2024, chegando às semifinais de ambos os certames, o Iguatu tem como meta para 2026 garantir calendário nacional para 2027. Em entrevista ao Esportes O POVO, o treinador da equipe, Washington Luiz, comentou sobre a preparação e o planejamento do Azulão para o Campeonato Cearense. Washington relembra a jovem e positiva trajetória do Iguatu até o momento, exaltando os êxitos recentes e projetando o próximo estadual da agremiação. Para o técnico, o mais importante para o clube neste momento é conseguir avançar da primeira fase, pois somente a partir da segunda fase é que é possível assegurar uma vaga na quarta divisão do próximo ano.

Montagem do elenco e fator casa A agremiação do Centro-Sul do Estado montou um elenco com 28 atletas para a primeira parte da temporada, sendo seis deles nascidos na cidade e formados nas categorias de base do clube. Segundo Washington, a mistura de atletas experientes, que já entendem o funcionamento da equipe, com a vinda de novos talentos é a chave para uma temporada positiva. "Nós temos atletas aqui que conhecem bem o clube, como Max, Tiaguinho, Ítalo, Leandro e Thalisson. São nomes que já estavam aqui ou já estiveram, isso facilita a transmissão de informações para os que estão chegando, como o Smith, o Cássio e o Jefinho, que são atletas que estão vindo a primeira vez para o clube. Isso demonstra que o clube fornece uma condição básica para os atletas possam desenvolver o seu trabalho", explica. "Espero que esse grupo tenha entendido que nós queremos de cada um deles individualmente e coletivamente. O julgamento dos trabalhos é quando a competição começar, quando fizermos nossos jogos, conseguirmos os nossos resultados e aí vamos dar a resposta que a diretoria, o torcedor, e que a cidade quer", complementa.