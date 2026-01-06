Iguatu tem como meta garantir calendário nacional para 2027

Iguatu tem como meta garantir calendário nacional para 2027Em entrevista ao Esportes O POVO, o treinador da equipe, Washington Luiz, comentou sobre a preparação e o planejamento do Azulão para o Campeonato Cearense
Após campanhas positivas nos estaduais desde 2023 e 2024, chegando às semifinais de ambos os certames, o Iguatu tem como meta para 2026 garantir calendário nacional para 2027. Em entrevista ao Esportes O POVO, o treinador da equipe, Washington Luiz, comentou sobre a preparação e o planejamento do Azulão para o Campeonato Cearense.
Washington relembra a jovem e positiva trajetória do Iguatu até o momento, exaltando os êxitos recentes e projetando o próximo estadual da agremiação. Para o técnico, o mais importante para o clube neste momento é conseguir avançar da primeira fase, pois somente a partir da segunda fase é que é possível assegurar uma vaga na quarta divisão do próximo ano.
"O Iguatu subiu em 2021, em 2022 e 2023, conseguiu chegar às semifinais, em 2024 ficou na equipe do Ferroviário, que naquele momento era uma equipe de Série C. Então, na sequência, fez grandes Copas do Brasil, grande Série D. Nosso objetivo agora é passar de fase. Posteriormente, a gente sonha com algo a mais, mas o foco agora é buscar a classificação", conta.
Leia mais
-
Tirol projeta semifinais do Cearense e quer garantir calendário nacional para 2027
-
Em retorno à elite cearense, Maranguape mira vaga inédita na Série D
-
Estreante na Copinha 2026, Quixadá enfrenta Ferroviária na estreia da competição
-
Copinha 2026: confira datas dos jogos de Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá
-
Quixadá encara mais de 2 mil km de ônibus para jogar a Copinha 2026
É válido lembrar que o regulamento do Campeonato Cearense sofreu uma alteração para este ano. Disputado em três fases, a primeira consiste em dois grupos com cinco equipes jogando dentro da própria chave em turno único. As três melhores de cada grupo se classificam para a fase seguinte, enquanto os quatro clubes restantes são encaminhados para o quadrangular de rebaixamento.
Na segunda fase, serão montados os grupos C e D, que enfrentam os adversários da chave oposta também em jogo único. Os dois melhores de cada grupo formam a semifinal, enquanto os terceiros disputam o "quinto lugar", que premia o vencedor com uma vaga na Série D.
Montagem do elenco e fator casa
A agremiação do Centro-Sul do Estado montou um elenco com 28 atletas para a primeira parte da temporada, sendo seis deles nascidos na cidade e formados nas categorias de base do clube. Segundo Washington, a mistura de atletas experientes, que já entendem o funcionamento da equipe, com a vinda de novos talentos é a chave para uma temporada positiva.
"Nós temos atletas aqui que conhecem bem o clube, como Max, Tiaguinho, Ítalo, Leandro e Thalisson. São nomes que já estavam aqui ou já estiveram, isso facilita a transmissão de informações para os que estão chegando, como o Smith, o Cássio e o Jefinho, que são atletas que estão vindo a primeira vez para o clube. Isso demonstra que o clube fornece uma condição básica para os atletas possam desenvolver o seu trabalho", explica.
"Espero que esse grupo tenha entendido que nós queremos de cada um deles individualmente e coletivamente. O julgamento dos trabalhos é quando a competição começar, quando fizermos nossos jogos, conseguirmos os nossos resultados e aí vamos dar a resposta que a diretoria, o torcedor, e que a cidade quer", complementa.
Iguatu e Quixadá são as únicas equipes do campeonato que residem fora da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Isso implica que ambos os times viajarão mais quilômetros que boa parte dos adversários, mas também garante um fator casa de maior peso quando os rivais da capital tiverem de se locomover.
"O Morenão sempre foi uma arma da nossa equipe. Sempre que esse estádio está lotado com o torcedor presente e nos apoiando, nós conseguimos bons resultados. Agora, estamos buscando fazer o trabalho de conscientização da importância do torcedor no campo e nos apoiando. Eu espero contar com esse apoio do torcedor para podermos conseguir os nossos objetivos", comenta Washington Luiz.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente