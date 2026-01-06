Em retorno à elite cearense, Maranguape mira vaga inédita na Série D

Maranguape se prepara para retorno à elite do futebol cearense / Crédito: Tiago Silva/Maranguape

O Campeonato Cearense de 2026 marcará o reencontro de uma equipe tradicional da Região Metropolitana de Fortaleza com a elite do futebol estadual: o Maranguape. Ausente da primeira prateleira local desde 2018, o Gavião da Serra viveu anos de ostracismo e superação, chegando a frequentar a Série C do certame. Agora, reestruturado e de volta ao topo, o clube não quer apenas figurar na tabela, mas mira um objetivo ambicioso: conquistar uma vaga inédita na Série D do Campeonato Brasileiro.

A equipe chega embalada por uma temporada gloriosa em 2025. Após sucessivas tentativas frustradas de retorno e o fantasma de "bater na trave" em anos anteriores, o Maranguape finalmente quebrou o jejum. O acesso foi conquistado com autoridade, coroado com o título da Segunda Divisão — o primeiro desta categoria na história da instituição. Até então, a galeria de troféus do clube contava apenas com a taça da Terceirona de 2023, o que torna o momento atual um marco de evolução técnica e competitiva. Agora, a diretoria e a comissão técnica projetam um horizonte nacional. O planejamento estratégico para este primeiro ano de retorno foca em assegurar o calendário para 2027 através da quarta divisão nacional. O ingresso na Série D é visto como o divisor de águas necessário para aumentar a visibilidade do Gavião no cenário brasileiro e, consequentemente, impulsionar as receitas por meio de patrocínios e cotas de participação.

Para a disputa de 2026, a agremiação trabalha com uma engenharia financeira realista, mas competitiva. A estimativa é de uma folha salarial girando em torno de R$ 140 mil mensais. O elenco atual conta com 25 atletas integrados, mas a cúpula do futebol não descarta novos reforços. Novas contratações podem ser anunciadas até o início do Campeonato Cearense, visando dar profundidade ao grupo que enfrentará os gigantes da capital. O time está no grupo B do torneio, ao lado de Ceará, Floresta, Iguatu e Tirol. A estreia ocorre no dia 8 de janeiro, às 19 horas, justamente contra o Canarinho do Sertão, no estádio Domingão. Mudança de administração e o fator emocional Se dentro das quatro linhas o clima é de otimismo, fora delas o Maranguape enfrenta um dos desafios mais delicados de sua trajetória. No último dia 13 de agosto, o clube perdeu seu pilar administrativo: o presidente histórico Francisco Emanoel de Oliveira Paula, popularmente conhecido como "Manoel Bocão", faleceu, deixando uma lacuna imensa na história do esporte maranguapense.