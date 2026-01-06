Reformulado e sob comando de português, como chega Ferroviário para o Cearense 2026

Reformulado e sob comando de português, como chega Ferroviário para o Cearense 2026Estreia da equipe da Barra do Ceará no Cearense 2026 acontecerá nesta terça-feira, 6, às 19 horas (de Brasília), diante do Maracanã
Uma das principais forças do Estado, o Ferroviário vai iniciar a temporada de 2026 tendo o Campeonato Cearense como principal desafio. Neste ano, o Tubarão da Barra almeja conquistar o título do Manjadinho após mais de 30 anos — a última vez em que o time levantou a taça foi em 1995. Para isso, o clube acertou a contratação do técnico portugês Nuno Pereira.
O novo comandante coral tem passagens por clubes conhecidos do futebol de seu país, como Boavista, Rio Ave e Tondela, mas vai iniciar apenas seu segundo trabalho como técnico profissional no Ferrão. A iniciativa de contratar o treinador partiu da empresa Makes, hoje dona da SAF do clube. Paralelo a isso, a diretoria de futebol se movimentou no mercado e trouxe reforços.
Entre os jogadores no plantel coral estão o goleiro André Luiz (ex-Ceará), o zagueiro Jeffão (que tem passagem pelo clube), os meio-campistas Lucas Black e Thalisson e os atacantes Jefinho (ex-ABC) e Yair Mina (ex-Atlético Nacional-COL).
"As expectativas são boas. O trabalho tem sido bem feito e muito positivo ao longo da preparação. Estamos confiantes para realizar um bom Campeonato Cearense. A equipe, neste momento, está preparada para corresponder às expectativas", disse o técnico Nuno Pereira.
A estreia da equipe da Barra do Ceará no Cearense 2026 acontecerá nesta terça-feira, 6, às 19 horas (de Brasília), diante do Maracanã. Os times se enfrentarão no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú-CE.
Campeonato Cearense 2026: tabela de jogos do Ferroviário
1ª rodada: Maracanã x Ferroviário
2ª rodada: Ferroviário x Fortaleza
3ª rodada: Não joga
4ª rodada: Ferroviário x Horizonte
5ª rodada: Quixadá x Ferroviário