Reformulado e sob comando de português, como chega Ferroviário para o Cearense 2026

Estreia da equipe da Barra do Ceará no Cearense 2026 acontecerá nesta terça-feira, 6, às 19 horas (de Brasília), diante do Maracanã

Uma das principais forças do Estado, o Ferroviário vai iniciar a temporada de 2026 tendo o Campeonato Cearense como principal desafio. Neste ano, o Tubarão da Barra almeja conquistar o título do Manjadinho após mais de 30 anos — a última vez em que o time levantou a taça foi em 1995. Para isso, o clube acertou a contratação do técnico portugês Nuno Pereira.

O novo comandante coral tem passagens por clubes conhecidos do futebol de seu país, como Boavista, Rio Ave e Tondela, mas vai iniciar apenas seu segundo trabalho como técnico profissional no Ferrão. A iniciativa de contratar o treinador partiu da empresa Makes, hoje dona da SAF do clube. Paralelo a isso, a diretoria de futebol se movimentou no mercado e trouxe reforços.