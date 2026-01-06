Maracanã quer repetir feito no Campeonato Cearense 2026 e aposta em treinador longevo

O treinador é o principal trunfo do Azulão. Júnior Cearense desenvolve um trabalho no clube desde 2020, culminando em acessos, títulos e campanha na Copa do Brasil

"A temporada foi ótima. A gente espera que em 2026, em cima de tudo que vivemos em 2025, a diretoria do Maracanã possa entender que a gente precisa fazer um grupo forte, com 28, 30 atletas, para que todos tenham nível parecido, no profissional e no físico. Para podermos manter um bom futebol no primeiro semestre e tentar melhorar no segundo, que tem a Série D. Não podemos abdicar da Série D esse ano, acredito ser o que a gente precisa melhorar para ser um ano incrível para o Maracanã", afirmou o técnico Júnior Cearense.

O Maracanã foi uma das grandes histórias do futebol cearense em 2025. A equipe da região metropolitana alcançou as semifinais do Campeonato Cearense, chegou até a terceira fase da Copa do Brasil e fez uma competente pré-Copa do Nordeste. Para 2026, o clube quer repetir pelo menos o mesmo desempenho do ano passado no Estadual, mantendo o sonho de brigar por título.

O treinador é o principal trunfo do Azulão. Júnior Cearense desenvolve um trabalho no clube desde 2020, culminando em acessos e títulos da Série C e Série B do Estadual, duas taças do Interior e uma da Fares Lopes, além da campanha até a terceira fase da Copa do Brasil.

Para começar a temporada, o clube de Maracanaú montou um plantel com 24 jogadores. A diretoria manteve a base da equipe que conquistou a Fares Lopes, em dezembro do ano passado, e segue no mercado em busca de mais um centroavante. Ao todo, foram nove contratações realizadas até o momento.

Na montagem do elenco, o Maracanã mesclou nomes experientes com jovens atletas, como os zagueiros Geilson, de 22 anos, cria da base do Fortaleza, e Pedro Da Dalto, 22, revelado no futebol paulista. O Azulão também terá em seu elenco de 2026 jogadores com passagem vitoriosa pelo Ferroviário: Douglas Dias e Lincoln, ambos campeões da Série D pelo Tubarão.

No ataque, Luis Soares retornou ao clube para a temporada 2026. No ano passado, o atacante foi importante na campanha no Estadual, que garantiu o terceiro lugar e o título do Interior, e na Copa do Brasil.