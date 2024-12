Rebaixamento no Brasileirão 2024: veja cenários dos 4 times

Atletico-MG, Fluminense, Athletico-PR e RB Bragantino são os times que vão disputar a permanência na Série A do Brasileirão / Crédito: Reprodução/ DOUGLAS MAGNO; GLEDSTON TAVARES; DIEGO LIMA; NELSON ALMEIDA / AFP

Muitas definições já foram decididas antes mesmo da última rodada do Brasileirão 2024. No entanto, os quatro rebaixados para a Série B em 2025 serão decididos apenas na 38ª rodada, com quatro times tentando escapar dessa única vaga. Embora Atlético-GO, Cuiabá e Criciúma já estejam matematicamente rebaixados e não tenham mais o que disputar na última rodada, Atlético-MG, Fluminense, Athletico-PR e RB Bragantino ainda lutam contra o rebaixamento.

Atualmente, o RB Bragantino ocupa a primeira posição na zona de rebaixamento, mas a equipe do interior de São Paulo conquistou uma vitória importante fora de casa contra o Athletico-PR, por 2 a 1, na última quinta-feira, 5. Esse resultado diminuiu a diferença de pontos, mantendo viva a esperança de permanência na Série A. Atlético-MG no Brasileirão 2024: veja cenários para rebaixamento Atual vice-campeão da América, o Atlético-MG vive uma má fase que já dura 12 jogos sem vitória. Durante essa sequência, além da derrota na final da Libertadores para o Botafogo, o clube também foi derrotado pelo Flamengo nas finais da Copa do Brasil.

Com quase dois meses sem vencer no Brasileirão e uma sequência sem vitórias acumuladas, o técnico Gabriel Milito foi demitido. Apesar disso, o Galo é a equipe mais “privilegiada” entre os que tentam fugir do rebaixamento. Atlético-MG prepara barca com quatro jogadores para 2025; CONFIRA

Na 38ª rodada, o Atlético-MG enfrentará o Athletico-PR, um adversário direto na luta contra a queda. A partida será disputada na Arena MRV, no domingo, às 16h (horário de Brasília), sem a presença de torcida, devido a uma punição decorrente dos incidentes na final da Copa do Brasil.

Veja os cenários que levariam o Atlético-MG ao rebaixamento:

Derrota para o Athletico-PR, com vitórias de RB Bragantino e Fluminense.

Derrota para o Athletico-PR, com vitória do RB Bragantino e empate do Fluminense. Athletico-PR no Brasileirão 2024: veja cenários para rebaixamento O Athletico-PR poderia ter garantido a permanência na Série A de 2025 com um simples empate contra o RB Bragantino, resultado que rebaixaria a equipe paulista. Porém, a derrota para o Massa Bruta dentro da Ligga Arena complicou a situação da equipe paranaense. Torcida do Athletico tenta invadir o gramado da Ligga Arena após derrota para o Bragantino; VEJA