Mano lamenta situação do Flu na última rodada, mas confia na permanência

O treinador concedeu entrevista coletiva após a vitória do Tricolor sobre o Cuiabá nesta quinta-feira (5), no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Pela 37ª rodada do Brasileirão, o Fluminense conquistou uma importante vitória sobre o Cuiabá, por 1 a 0, nesta quinta-feira (5), no Maracanã. O resultado não livrou o Tricolor do rebaixamento, mas aliviou a situação, já que agora depende só de si na última rodada para se livrar da degola. O técnico Mano Menezes analisou a partida. “Esperávamos um jogo dramático, mas ao mesmo tempo um bom jogo. E acho que fizemos um bom jogo. Tomamos a iniciativa desde o início, construímos, criamos oportunidades. Continuamos um pouco com a dificuldade de empurrar a bola para a dentro”, iniciou o treinador.

"Perdemos mais uma penalidade máxima, que poderia abrir o placar mais cedo e dar mais tranquilidade, mas mesmo assim a equipe voltou bem no segundo tempo, pressionando, até a marcação do gol. Depois tivemos outras oportunidades, um chute muito bonito do Keno no travessão, jogadas de qualidade que poderiam ter resultado em um placar mais elástico pelo que o Fluminense jogou", concluiu.

Para fechar o torneio, o Fluminense vai encarar o Palmeiras no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O confronto será duro, já que o Alviverde chega para o confronto com chances de conquistar o título nacional. Mano reconheceu a dificuldade, mas destacou a capacidade do Flu vencer fora. “O Athletico-PR perdeu em casa, surpreendendo a todos, porque é uma equipe que está disputando jogos nesse mesmo grau de tensão. Veja como é difícil vencer em casa. O Athletico teve duas em casa, empatou com a gente e perdeu para o Bragantino. A gente chega na última rodada em uma situação que a gente não queria chegar, é óbvio que não queria chegar. Mas não está escrito em lugar nenhum, que o Fluminense não tem condição de chegar em São Paulo e fazer um ponto diante do Palmeiras”, disse. Vaias da torcida do Fluminense Os torcedores presentes no Maracanã vaiaram a equipe ao fim do jogo, mesmo com a vitória. Para Mano Menezes, a situação não vai abalar a equipe, que vai enfrentar o Palmeiras forte independentemente das vaias. Além disso, o técnico defendeu o diretiro do torcedor.