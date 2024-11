Sobem Mirassol, Sport e Ceará. Veja a última rodada da Série B

Mirassol (64 pontos), Novorizontino (64 pontos ), Ceará (63 pontos e 21 vitórias) e Sport (63 pontos e 20 vitórias) disputavam essas três vagas. Então, veja abaixo o tempo real sobre quais os três times que estavam subindo e qual estava seguindo na Série B. No fim, a festa foi de Mirassol, Sport e Ceará. O lamento é do Novorizontino.

Neste domingo (24/11), rolou a última rodada da série B de 2024. O título já estava garantido para o Santos, que também assegurou a sua vaga antecipadamente para a Série A. Além disso, os rebaixados também já estavam definidos: Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. Mas havia a disputa pelas três vagas de acesso restantes para a Série A do Brasileiro. Dessa maneira, quatro jogos selariam as subidas: Mirassol x Chapecoense; Goiás x Novorizontino; Sport x Santos e Guarani x Ceará.

Série B – Primeiro tempo

18h30 – Todos os jogos começaram no mesmo horário. Assim, antes da bola rolar, as três vagas de acesso eram de Mirassol, Novorizontino e Ceará, com o Sport fora.