Federação Paulista divulga tabela base do Paulistão 2025; confira datas

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta segunda-feira (2), a tabela base da primeira fase do campeonato estadual, com a definição das 12 rodadas e os sete clássicos no decorrer da disputa, incluindo o Dérbi campineiro entre Guarani e Ponte Preta.

Nas próximas semanas, a entidade irá desmembrar a tabela com as datas específicas, horários e locais de cada partida, bem como os devidos canais de transmissão, seja em TV aberta, fechada e streaming.