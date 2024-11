STJD interdita estádio do Atlético-MG após confusão na final da Copa do Brasil

Briga de torcedores na arquibancada no jogo Atlético-MG x Flamengo, na Arena MRV, pela final da Copa do Brasil 2024 Crédito: DOUGLAS MAGNO / AFP

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) acatou o pedido da Procuradoria e interditou a Arena MRV, estádio do Atlético-MG, nesta terça-feira, 12. O Galo terá que mandar seus próximos jogos em outros locais e com os portões fechados. A medida foi tomada em virtude da confusão ocorrida no jogo de volta da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no último domingo, 10. O Rubro-Negro se sagrou campeão.

A Procuradoria enviou o pedido ao STJD com base na súmula do árbitro da partida, Raphael Claus, nas imagens noticiadas pela imprensa nacional e nos boletins de ocorrência decretados pela Polícia Militar. A Procuradoria relata o arremesso de quatro bombas, com vídeos comprovativos. O arremesso mais grave foi a bomba que atingiu o fotógrafo Nuremberg Maria José, que precisou ser levado às pressas para o hospital para realização de cirurgia. O profissional teve constatado rompimento de tendões e fratura de dedos e segue internado.

O Atlético-MG foi enquadrado nos artigos 2º, da Lei nº 9.615/1998; artigos 2º, 146, 149 e 158 da Lei nº 14.597/2023; e artigos 211 e 213 do CBJD. O artigo 211 estabelece multa de até R$ 100 mil e interdição do estádio do clube mandante, enquanto o artigo 213 prevê perda do mando de campo por até dez jogos e multa de até R$ 100 mil. O presidente do STJD ainda ressaltou em seu despacho que "a gravidade dos fatos é ainda mais acentuada pela previsibilidade do ânimo hostil existente entre as torcidas dos clubes finalistas (Flamengo e Atlético-MG)" e que, pelo conhecimento do fato, "um dever redobrado de planejamento e implementação de medidas efetivas pelo clube mandante para neutralizar eventos de violência ou desordem" deveria ter sido adotado. A medida imposta seguirá em vigor até que o Atlético-MG comprove a implementação de medidas necessárias para garantir a segurança na Arena MRV. A adoção das práticas será objeto de nova determinação pelo STJD.

O Atlético-MG ainda possui mais três jogos como mandante em 2024. A equipe enfrenta Botafogo, Juventude e Atlético-MG pela reta final do Campeonato Brasileiro. Atlético-MG se pronuncia sobre interdição da Arena MRV O Atlético-MG divulgou em suas redes sociais uma nota em que informa que pedirá um pedido de reconsideração ao STJD. O clube entende que não teve direito de defesa e, por isso, enviará o ofício.

No entanto, o Galo confirmou que irá cumprir o pedido do STJD, mas reiterou que a oportunidade de defesa é essencial para a "construção de uma decisão justa". Bruno Muzzi, CEO do clube mineiro, afirmou que o Atlético-MG não se isentará da culpa, mas que também se defenderá perante a justiça. "Não vamos nos isentar de culpa, erramos e vamos assumir. Iremos estabelecer medidas mais duras no nosso protocolo de segurança. Aquela selvageria não pode mais acontecer. Vamos nos defender na esfera da Justiça Desportiva e esperamos a punição seja nos mesmos moldes das aplicadas em casos similares", afirmou, em nota divulgada pelo Galo nesta terça-feira.