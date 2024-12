Eduardo Sasha brilha, Bragantino vence o Athletico e respira no Brasileirão

Massa Bruta saiu na frente, sofreu o emapte na segunda etapa, mas conseguiu vencer na Ligga Arena. Atacante marcou os dois gols da equipe / Crédito: Jogada 10

O Bragantino ganhou sobrevida na briga contra o rebaixamento. Na noite desta quinta-feira (05), a equipe paulista foi até a Ligga Arena e venceu o Athletico por 2 a 1. Eduardo Sasha fez os dois gols do Braga, que venceu após três meses. Erick marcou pelo Rubro-Negro. Com o resultado, o Massa Bruta subiu para a 17ª colocação, com 41 pontos, e ainda tem chances de permanecer na primeira divisão. Já o Furacão caiu para 16º, com 42 pontos, e vai jogar a vida contra o Atlético-MG na próxima rodada. Além disso, o Criciúma foi rebaixado.

Bragantino começa melhor e marca Os visitantes foram melhores nos minutos iniciais. Na primeira oportunidade, Lucas Cunha cabeceou e o Mycael fez um milagre. Na sequência, Eduardo Sasha aproveitou cruzamento de Andrés Hurtado, finalizou, a bola desviou em Belezi e foi para o gol. Atrás no marcador, o Furacão foi para cima e parou em grandes defesas de Cleiton, principalmente em arremate de Cuello, em que o goleiro dividiu com o atacante, e em cabeçada de Christian. O Massa Bruta teve chance para ampliar, com Lucas Evangelista e Matheus Fernandes, que foram por cima do gol.