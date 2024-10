Athletico-PR lança campanha "macabra" ante luta contra o rebaixamento na Série A

No clima do Halloween, celebração marcada pelo terror, o Furacão fez um vídeo em que reúne aspectos “obscuros” e afirma ter um “pacto” com a torcida, o que o ajudará a se livrar do descenso para a Série B.

O Athletico-PR foi o assunto da noite desta quinta-feira, 24, após lançar uma campanha chamando o torcedor para o estádio em busca de livrar o time do rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro 2024. O tom “macabro” apontado por alguns internautas foi o motivo da polêmica envolvendo o clube.

“Todo mundo já ouviu que nós temos um pacto. A verdade é que sim, nós temos. Não com entidades sobrenaturais, mas com uma força que vem das arquibancadas. A energia da nossa torcida sempre nos moveu, agora não será diferente. 6 jogos decisivos. O Pacto Rubro Negro se fará valer. Mais uma vez, podemos mudar nosso destino. Desligue o modo Arena. Ligga o Modo Caldeirão”, escreveu o clube na legenda da postagem do Instagram, fazendo também um trocadilho com o nome do seu estádio, que se chama Ligga Arena.

O vídeo já conta com 33 mil curtidas e quase 10 mil comentários. Alguns dos internautas usaram os comentários da postagem para criticar a campanha feita pelo clube. “Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus”, escreveu um internauta. “Ainda bem não sou Athleticano”, comentou outro.