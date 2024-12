Presidente da Conmebol diz que final da Libertadores-2025 pode ser no Brasil e revela interesse

Brasília apresenta candidatura informal e concorre com Montevidéu pelo maior jogo do futebol sul-americano

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, revelou durante o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025 que Brasília apresentou uma proposta para sediar a final da Libertadores de 2025. Porém, ele ressaltou que a candidatura ainda não inclui documentos oficiais e segue em caráter informal, aguardando formalização para avançar no processo.

Entretanto, a definição da sede do jogo mais importante do futebol sul-americano ainda não tem data para ser anunciada. Atualmente, Montevidéu aparece como outra forte candidata. A capital uruguaia já foi palco da final de 2021, quando Palmeiras e Flamengo se enfrentaram no Estádio Centenário, em um duelo histórico para a competição.