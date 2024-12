Diniz admite pressão, mas minimiza situação no Cruzeiro

Técnico Fernando Diniz acumula seis derrotas e seis empates em 14 jogos pelo Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

Após mais uma derrota sob o comando do Cruzeiro, o treinador Fernando Diniz admitiu que se vê pressionado por resultados melhores. No entanto, o técnico minimizou a situação, mostrando até certa tranquilidade. Ele afirmou que nem sempre os tropeços vem acompanhados de exibições ruins. “Eu tenho a pressão muito grande pelo que acredito no futebol e da paixão da nossa torcida. Adoro entregar. Não tenho pressão nenhuma. Sou cara tranquilo de ser mandado embora. Não é isso que me pressiona. O que me pressiona é a capacidade de entregar o resultado, esse ano, para o torcedor. Trabalho bastante para os resultados apareçam. Esse ano, infelizmente, não apareceram”. comentou Diniz.

Dessa forma, com a derrota para o Palmeiras, agora por 2 a 1 no Mineirão, Diniz acumula seis derrotas com a Raposa. Assim, soma ainda duas vitórias e seis empates, contando com o vice para o Racing (ARG) na Sul-Americana. O aproveitamento é, portanto, de 28,57%.