Atlético-MG prepara barca com quatro jogadores para 2025

O Atlético-MG foi vice-campeão da Copa do Brasil no último final de semana e também está na final da Copa Libertadores. Mas o clube mineiro já iniciou o planejamento para a próxima temporada. Com isso, ficou definido que o Galo não contará com quatro jogadores para 2025: o lateral Mariano, o zagueiro Maurício Lemos e os atacantes Alan Kardec e Eduardo Vargas.

Segundo informações do ge, os dois atacantes e Mariano estão com seus contratos se encerrando no Galo e não terão o vínculo estendido. O lateral, aliás, tende a se aposentar no fim do ano, embora ainda não tenha feito um anúncio oficial sobre sua decisão.