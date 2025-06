Mundial de Clubes 2025: confira os grupos, chaveamento e regulamento

O novo Mundial de Clubes com 32 times e oito grupos terá quatro representantes do Brasil e será disputado por quase um mês nos EUA / Crédito: Giorgio VIERA / AFP

O futebol mundial está prestes a viver um momento histórico. Em sua edição mais ambiciosa até agora, o Mundial de Clubes da Fifa 2025 reunirá 32 equipes em um torneio que promete redefinir o patamar das competições entre clubes. Tabela do Mundial de Clubes 2025: CONFIRA datas e horários dos jogos

Realizado entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, o novo formato traz mudanças profundas, com mais jogos, mais países representados, uma premiação bilionária e uma fase de grupos que lembra a tradicional Copa do Mundo de seleções. Veja todos os grupos, como funcionará o chaveamento, as regras em vigor e quanto cada clube pode faturar ao avançar no torneio. Mundial de Clubes 2025: formato e funcionamento do torneio

Pela primeira vez, o Mundial de Clubes adotará um modelo semelhante ao da Copa do Mundo da Fifa. Serão 32 clubes, divididos em 8 grupos com 4 equipes cada. As duas melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, dando início ao mata-mata. Não haverá disputa pelo terceiro lugar. A grande final será disputada no dia 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey — o mesmo que receberá a final da Copa do Mundo de 2026.

Mundial de Clubes 2025: clubes participantes e critérios de classificação

A distribuição das vagas por continente seguiu critérios baseados em desempenho nas competições continentais entre 2021 e 2024. A Fifa definiu a seguinte divisão: Uefa (Europa): 12 clubes

Conmebol (América do Sul): 6 clubes

Concacaf (América do Norte e Central): 4 clubes

AFC (Ásia): 4 clubes

CAF (África): 4 clubes

OFC (Oceania): 1 clube

País-sede (EUA): 1 clube * * O Inter Miami, time de Lionel Messi, garantiu vaga como representante do país-sede, algo que gerou controvérsia por não ter vencido a MLS ou a Champions da Concacaf. Veja todos os grupos do Mundial de Clubes de 2025:

Grupo A:

Palmeiras (Brasil)

(Brasil) Porto (Portugal)

Al Ahly (Egito)

Inter Miami (Estados Unidos) Grupo B:

PSG (França)

Atlético de Madrid (Espanha)

Botafogo (Brasil)

(Brasil) Seattle Sounders (Estados Unidos) Grupo C:

Bayern de Munique (Alemanha)

Auckland City (Nova Zelândia)

Boca Juniors (Argentina)

Benfica (Portugal) Grupo D:

Flamengo (Brasil)

(Brasil) Espérance Sportive de Tunis (Tunísia)

Chelsea (Inglaterra)

Los Angeles FC (Estados Unidos) Grupo E:

River Plate (Argentina)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Monterrey (México)

Inter de Milão (Itália) Grupo F:

Fluminense (Brasil)

(Brasil) Borussia Dortmund (Alemanha)

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Mamelodi Sundowns (África do Sul) Grupo G:

Manchester City (Inglaterra)

Wydad AC (Marrocos)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Juventus (Itália) Grupo H:

Real Madrid (Espanha)

Al Hilal (Arábia Saudita)

Pachuca (México)

FC Salzburg (Áustria) Mundial de Clubes 2025: chaveamento e como será o mata-mata

Após a fase de grupos, as 16 equipes classificadas seguem para as oitavas de final, com confrontos definidos por cruzamento entre os grupos (por exemplo: 1º do Grupo A x 2º do Grupo B).

SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp A partir daí, seguem quartas, semifinal e final em jogo único. Não haverá prorrogação até as quartas de final: em caso de empate no tempo normal, o jogo vai direto para os pênaltis. Nas semifinais e final, se necessário, haverá prorrogação de 30 minutos antes das penalidades. Mundial de Clubes 2025: premiações O Mundial de Clubes 2025 terá uma premiação total de aproximadamente US$ 1 bilhão, segundo o TalkSport e o Sports Illustrated. O clube campeão poderá embolsar até US$ 100 milhões, dependendo do desempenho nas fases anteriores.