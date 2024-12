Mundial de Clubes 2025: veja tudo sobre a copa do mundo dos times

Nesta quinta-feira, 5, acontecerá o sorteio da fase de grupos do novo Mundial de Clubes, que vai ter sua estreia em 2025 / Crédito: Reprodução/ Adam Hunger – FIFA

Ao todo, serão 32 equipes, no formato semelhante ao da Copa do Mundo, com oito grupos, cada um contendo quatro clubes. Os dois melhores colocados de cada grupo se classificarão para as oitavas de final, avançando sucessivamente até a final, seguindo o modelo padrão de torneios eliminatórios.

O torneio, que antes era disputado anualmente em dezembro, será realizado entre 15 de junho e 13 de julho em 11 cidades dos Estados Unidos. A partir de agora, a Copa do Mundo de Clubes será realizada a cada quatro anos, assim como a Copa do Mundo de seleções nacionais, que ocorrerá em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Mundial de Clubes 2025: a “Copa do Mundo” dos clubes A Fifa e seus presidentes há muito tempo desejavam criar um torneio de alto nível para o futebol de clubes. A Copa do Mundo de Clubes de 2025 é o projeto mais ambicioso da entidade, propondo um torneio de um mês de duração, realizado no período historicamente reservado para a Copa do Mundo masculina, que atrai a maior audiência esportiva global, entre meados de junho e meados de julho.

A nova competição adota o formato tradicional de 32 equipes utilizado na Copa do Mundo de 1998 a 2022: oito grupos no sistema “todos contra todos”, com quatro equipes em cada grupo. Os dois primeiros de cada chave avançarão para as oitavas de final, inaugurando a fase eliminatória. Ao estabelecer um total de 32 clubes, a Fifa buscou equilibrar a presença das equipes mais fortes e atraentes com a oportunidade de incluir times de todas as partes do mundo, promovendo o desenvolvimento global do esporte. A distribuição das vagas foi definida da seguinte forma: a Europa ficou com 12, a América do Sul com 6, enquanto África, Ásia e América do Norte receberam 4 cada. Uma equipe da Oceania também se classificou, junto com uma vaga destinada ao país anfitrião, que mudará a cada edição.

Mundial de Clubes 2025: potes para a fase de grupos O pote 1 é composto exclusivamente por equipes da Uefa e da Conmebol com destaque para Real Madrid e Manchester City, considerados os times mais fortes do torneio. Apesar de estarem em má fase atualmente, ambos têm potencial para encerrar a temporada em alta, chegando bem preparados para competir pela Copa do Mundo de Clubes em 2025. Além disso, três das quatro equipes brasileiras participantes também estarão no pote 1: Flamengo, Palmeiras e Fluminense.