Mundial de Clubes 2025: onde vai ser? Veja tudo sobre locais dos jogos

O Mundial de Clubes de 2025 será o primeiro com formato ampliado, reunindo 32 equipes em uma disputa internacional semelhante à Copa do Mundo. O torneio estreia em 14 de junho e vai até 13 de julho de 2025, com partidas programadas para 12 estádios diferentes nos Estados Unidos. Essa edição promete reunir campeões e grandes clubes das últimas temporadas em uma maratona de jogos em diversos estádios. Saiba a seguir quais são as cidades-sede, os estádios e quais partidas serão disputadas em cada local.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde será o Mundial de Clubes 2025? O torneio possui partidas programadas para 12 estádios diferentes nos Estados Unidos e em 11 cidades do país americano, veja: Atlanta (Geórgia)



Charlotte (Carolina do Norte)



Cincinnati (Ohio)



Pasadena (Califórnia)



Miami Gardens (Flórida)



Nashville (Tennessee)



Orlando (Flórida)



Filadélfia (Pensilvânia)



Seattle (Washington)



Washington, D.C.



Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, Geórgia Casa do Atlanta United, da MLS, o estádio tem capacidade para 75 mil pessoas, e também é palco de eventos de grande porte, como o Super Bowl, finais do College Football e shows de artistas como Metallica, Kendrick Lamar e Post Malone. 16/06: Grupo D - Chelsea FC x Los Angeles FC/Club América



19/06: Grupo A - Inter Miami CF x FC Porto



22/06: Grupo G - Manchester City v Al Ain FC



29/06: Oitavas de final, Partida 51 - Vencedor do Grupo B x Segundo colocado do Grupo A



01/07: Oitavas de final, Partida 56 - Vencedor do Grupo F x Segundo colocado do Grupo E



05/07: Quartas de final, Partida 59 - Vencedor da Partida 51 x Vencedor da Partida 52 Bank of America Stadium – Charlotte, Carolina do Norte

Inaugurado em 1996, o estádio recebe jogos do Carolina Panthers (NFL) e do Charlotte FC, franquia da Major League Soccer inaugurada em 2022. Sua capacidade é de até 75 mil espectadores.

22/06: Grupo H - Real Madrid C. F. x CF Pachuca



24/06: Grupo C - SL Benfica x FC Bayern München



28/06: Oitavas de final, Partida 50 - Vencedor do Grupo C x Segundo colocado do Grupo D TQL Stadium – Cincinnati, Ohio Um dos menores a ser usado no Mundial de Clubes 2025, o TQ Stadium é também um dos mais modernos. Com 26 mil lugares de capacidade, a arena é usada pelo FC Cincinnati, da MLS, além de constantemente receber jogos das seleções de futebol dos Estados Unidos. 15/06: Grupo C - FC Bayern München x Auckland City FC



18/06: Grupo H - CF Pachuca x FC Salzburg



21/06: Grupo F - Mamelodi Sundowns FC x Borussia Dortmund



21/06: Grupo F - Mamelodi Sundowns FC x Borussia Dortmund

25/06: Grupo F - Borussia Dortmund x Ulsan HD Rose Bowl Stadium – Pasadena, Califórnia Um dos mais tradicionais, o Rose Bowl Stadium foi palco da final da Copa do Mundo de 1994. Com mais de 100 anos de história, a arena é uma das mais icônicas no futebol americano, com espaço para 88 mil pessoas.

15/06: Grupo B - Paris Saint-Germain x Atlético de Madrid



17/06: Grupo E - CF Monterrey x FC Internazionale Milano



19/06: Grupo B - Paris Saint-Germain x Botafogo



21/06: Grupo E - CA River Plate x CF Monterrey



23/06: Grupo B - Atlético de Madrid x Botafogo



26/06: Grupo E - Urawa Red Diamonds x CF Monterrey Hard Rock Stadium – Miami Gardens, Flórida Palco da partida de inauguração do Mundial de Clubes, a casa do Miami Dolphins também recebe eventos de grande porte como o Miami Open, GP de Miami de F1 e diversas edições do Super Bowl. Sua capacidade é de 65 mil pessoas. 14/06: Grupo A - Al Ahly FC x Inter Miami CF



16/06: Group C - CA Boca Juniors x SL Benfica



18/06: Grupo H - Real Madrid C. F. x Al Hilal



20/06: Grupo C - FC Bayern München x CA Boca Juniors



23/06: Grupo A - Inter Miami CF x SE Palmeiras



25/06: Grupo F - Mamelodi Sundowns FC x Fluminense FC



29/06: Oitavas de final, Partida 52 - Vencedor do Grupo D x Segundo colocado do Grupo C



01/07: Oitavas de final, Partida 55 - Vencedor do Grupo H x Segundo colocado do Grupo G GEODIS Park – Nashville, Tennessee Famoso por seus assentos muito próximos do gramado, o lar do Nashville FC foi inaugurado em 2022. A arena conta com 30 mil lugares. 20/06: Grupo D - Los Angeles FC/Club América x Espérance Sportive de Tunis



24/06: Grupo C - Auckland City FC x CA Boca Juniors



26/06: Grupo H - Al Hilal x CF Pachuca Camping World Stadium – Orlando, Flórida Inaugurado em 1936, o estádio já passou por uma série de reformas e remodelagens, que o transformaram numa moderna arena para esportes e shows, de nomes como Rolling Stones e Paul McCartney. São 65 mil lugares.