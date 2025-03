Alvarez se manifesta sobre possível dois toques: ‘Uma pena’

Nove dias após a eliminação do Atlético para o Real Madrid nas oitvas de final da Champions League , o atacante Julián Alvarez manifestou-se sobre a anulação de um gol dele na disputa de pênaltis. Vale lembrar que o tento foi invalidado por conta de dois toques dele na bola, o que não é permitido pela regra do futebol.

Com o resultado, a Argentina segue na liderança das Eliminatórias da Copa do Mundo, agora com 28 pontos em 3 jogos. Alvárez e seus colegas têm 99,99% de chances de se classificaram para a Copa de 2026, em busca do bicampeonato.

Um simples empate da Argentina diante do Brasil nesta terça-feira (25/3), em Buenos Aires, classifica a seleção de Julián Alvarez para a Copa do Mundo. A bola vai rolar às 21h no Monumental de Nuñez, casa do River Plate, clube que revelou o atacante. Ele passou ainda pelo Manchester City antes de chegar ao Atlético no ano passado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.