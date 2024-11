Flamengo x Atlético-MG: tudo sobre a final da Copa do Brasil 2024

Saiba quando, onde e tudo sobre a final da Copa do Brasil 2024 entre Atlético-MG e Flamengo Crédito: Reprodução / Pedro Souza / Atlético-MG

Duas equipes que construíram uma das rivalidades mais constantes no futebol brasileiro, Atlético-MG e Flamengo, vão disputar a final da Copa do Brasil de 2024. O primeiro jogo acontecerá no Maracanã, Rio de Janeiro, no dia 3 de novembro, e a volta será na Arena MRV, em Belo Horizonte, no dia 10 de novembro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Copa do Brasil: quem é o maior campeão? VEJA ranking de títulos

Essa será a segunda de três finais em que o clube mineiro estará em disputa durante o ano de 2024. Atual campeão mineiro, além de classificado para a final da Copa do Brasil, o Galo também é finalista da Copa Libertadores, onde enfrentará o Botafogo na decisão. O Rubro-Negro, após sua eliminação na Copa Libertadores e distanciamento dos líderes no Campeonato Brasileiro, tem na Copa do Brasil sua grande chance, e quase única, de conquistar um título em 2024. Campeão carioca de 2024, ainda sob o comando de Tite, um provável título da Copa do Brasil será a primeira conquista de Filipe Luís como técnico.

Veja todas as informações das finais da Copa do Brasil de 2024. Final da Copa do Brasil 2024: Quando e onde será Flamengo x Atlético-MG? Definidos através de sorteio, o primeiro jogo será no Maracanã, no Rio de Janeiro, com o Flamengo como mandante. A partida ocorrerá no dia 3 de novembro (domingo) e terá início às 16 horas (horário de Brasília). No jogo de volta, o Atlético-MG será o mandante. Na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), a partida acontecerá no dia 10 de novembro (domingo), uma semana após o jogo de ida, também às 16 horas (horário de Brasília).

Programação completa: Flamengo treina sem folga com foco na Copa do Brasil; ENTENDA

Final da Copa do Brasil 2024: Onde assistir Flamengo x Atlético-MG? A transmissão da final da Copa do Brasil será realizada por diversos canais, tanto de TV fechada quanto aberta. Nos serviços de streaming, a disponibilidade estará na Prime Video e Globoplay. Prime Vídeo: streaming



TV Globo: TV aberta



Globoplay: streaming

Sportv: TV fechada



Premiere: pay-per-view Final da Copa do Brasil 2024: Caminho de Flamengo e Atlético-MG até a final Por se classificarem para a Libertadores de 2024, Atlético-MG e Flamengo entraram na Copa do Brasil desta temporada já na terceira fase. Seus primeiros adversários foram Sport e Amazonas, respectivamente.

Nas oitavas, o Flamengo teve um confronto digno de final, em que conseguiu a vaga superando o Palmeiras. Já o Atlético-MG, de forma mais tranquila, garantiu-se na próxima fase após derrotar o CRB. Para chegar à final, o Flamengo ainda derrotou Bahia e Corinthians. Por sua vez, coube ao Atlético-MG eliminar o São Paulo, nas quartas, e Vasco da Gama, na semifinal, para alcançar a tão desejada final. Final da Copa do Brasil 2024: histórico de Flamengo e Atlético-MG na competição Com mais experiências em finais, o Flamengo tem quatro títulos do torneio e, caso vença, se tornará a segunda equipe com mais conquistas. Ao todo, o clube carioca disputou nove finais – a de 2024 será a décima. Confira o histórico: