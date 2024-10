Atlético-MG pode repetir tríplice coroa do Palmeiras de 2020

Em 2020, o Alviverde encerrou a temporada com uma tríplice coroa: campeão do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores. O Atlético-MG, que já venceu o Campeonato Mineiro neste ano, busca o mesmo desfecho, tendo que ter resultados positivos nos três jogos restantes para alcançar ambos os títulos.

O Atlético-MG garantiu vaga na final da Libertadores ao empatar com o River Plate em 0 a 0 (3 a 0 no agregado), no Monumental de Nuñez, pela volta da semifinal. Dessa forma, o Galo tem a chance de repetir o feito do Palmeiras de 2020. Assim como o Verdão naquele ano, o Galo já conquistou o título estadual e agora chega às decisões da Copa do Brasil e da competição continental.

Na Libertadores, o Galo espera a definição de seu adversário, que sairá do embate entre Botafogo e Peñarol. O Glorioso possui larga vantagem no placar agregado ao ter goleado o time uruguaio por 5 a 0 no Rio de Janeiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Centenário de Montevidéu.

Enquanto na Copa do Brasil, o Atlético-MG duela com o Flamengo na decisão. A partida de ida será realizada no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Com a larga vantagem que o Botafogo tem na Libertadores, a tendência é que ambas as finais do Atlético-MG sejam realizadas contra times cariocas. A finalíssima da competição continental está marcada para o dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.