Victor alerta que a final contra o Flamengo pode ser decidida no 1º jogo

Atualmente, ocupando o cargo de diretor de futebol do Atlético, o ex-goleiro mostra confiança para os duelos com o time carioca

O Atlético fará, neste domingo (3), o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil contra o Flamengo, no estádio do Maracanã. O time do Galo decidiu seus confrontos de mata-mata nos 90 minutos iniciais, eliminando o São Paulo na Copa do Brasil e o River na Libertadores.

Ídolo do Atlético e campeão da Copa do Brasil em 2014, o agora dirigente Victor revelou detalhes sobre a confiança do Atlético para a grande decisão. O time vem embalado após confirmar a vaga na final da Libertadores, e ele alertou sobre a importância de manter 100% de foco durante os 90 minutos iniciais.

