Filipe Luís e Rossi, do Flamengo, comentam sobre final da Copa do Brasil

Técnico e jogador foram os escolhidos para representar o lado rubro-negro no sorteio dos mandos de campo da decisão

Durante o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil, realizado nesta quinta-feira (24), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o técnico do Flamengo, Filipe Luís, e o goleiro Rossi falaram sobre a decisão.

Ao lado de Battaglia, do Atlético-MG (Gabi Milito, treinador mineiro, não pode comparecer ao evento), a dupla rubro-negra avaliou a competição e o momento do Fla para chegar à final. O jogo da volta será na Arena MRV, casa do Galo mineiro.

“Fico muito feliz, é uma forma de reconhecimento do meu trabalho. Eu vejo como um processo. Eu encaro de uma forma muito positiva. E também é um termômetro de como eles enxergam o meu trabalho e o meu sacrifício”, disse Filipe Luís.